Nintendo Switch 2: le voci sul rilascio nel Q1 2025 si fanno sempre più insistenti

Che Nintendo Switch sia ormai prossima a concludere il suo ciclo di vita non è un segreto: la console è stata rilasciata nel 2017 ed ha già subito un aggiornamento mid-gen nel 2021. La sua erede, chiamata per convenzione "Nintendo Switch 2", avrebbe dovuto raggiungere gli scaffali entro la fine di quest'anno secondo i rumor, ma fonti diverse hanno riferito che Nintendo ha spostato l'uscita al 2025.

Il primo a farne parola è stato il giornalista brasiliano Pedro Henrique Lutti Lippe che su X (Twitter) ha condiviso l'immagine di una Switch con un riferimento al 2025. A tal proposito Eurogamer ha interrogato alcune sue fonti che hanno confermato quanto anticipato dal suddetto redattore.

Ninguém quer ouvir isso, mas essa aqui é bem intensa.



Após consultar 5 fontes de 3 continentes diferentes, todos ecoando basicamente a mesma coisa, O X do Controle hoje revela: o lançamento do sucessor do Switch só deve acontecer em 2025.



Detalhes no episódio. https://t.co/PqVik1A3gF — PH (@phluttilippe) February 16, 2024

In particolare, Nintendo avrebbe notificato il cambio di programma a molti studi di terze parti che collaborano alla realizzazione della lineup di lancio. Pare sia proprio quest'ultima la ragione per cui Nintendo ha scelto di rimandare l'esordio della console al primo trimestre del 2025: costruire un catalogo più solido per il rilascio della nuova ammiraglia.

Peraltro, spostando solo di qualche mese l'uscita, Nintendo riuscirebbe a includere il lancio di Switch 2 nello stesso anno fiscale fissato in precedenza. L'altro lato della medaglia è che non potrà sfruttare le festività natalizie per provare a massimizzare le vendite, anche se probabilmente Nintendo punterà a un rush finale con l'attuale modello.

Al momento di Switch 2 sappiamo davvero poco, se non di una presentazione a porte chiuse durante l'ultima Gamescom. Secondo quanto riferito dalle immancabili gole profonde, la nuova piattaforma offrirebbe prestazioni equivalenti a una Xbox One o PlayStation 4.

Nei mesi scorsi si è vociferato di un display LCD da 8 pollici, mentre altri insider suggeriscono che sarà retrocompatibile con i giochi della precedente generazione - una tradizione che Nintendo ha rotto proprio con il primo modello di Switch. Tuttavia, al momento non vi è alcuna conferma in merito alle specifiche.