Nintendo Switch 2 avrà uno schermo LCD da 8 pollici, secondo alcuni rumor

Secondo l'analista di Omdia Hiroshi Hayase, la console di nuova generazione presenterà uno schermo LCD da 8 pollici anziché uno OLED di serie. Hayase si sarebbe basato su verifiche con le aziende della filiera, secondo quanto riferisce Bloomberg. L'analista di mercato, inoltre, sostiene che la nuova console di Nintendo porterà a un raddoppio delle spedizioni dei display destinati a dispositivi di intrattenimento già nel 2024.

Non è il primo rumor che parla dell'arrivo di Nintendo Switch 2 già nell'anno in corso, con le indiscrezioni che si stanno intensificando nell'ultimo periodo, anche se non è mai arrivato alcun tipo di conferma ufficiale da parte della casa di Kyoto.

Le indiscrezioni riportate da Hayase troverebbero ulteriori conferme nelle posizioni rilasciate da Sharp nel maggio 2023, quando rivelava di essere al lavoro su un nuovo schermo LCD per una console da gioco. L'amministratore delegato di Sharp, Robert Wu, ha affermato che la sua azienda ha lavorato a stretto contatto con un'azienda che non poteva rivelare sullo sviluppo di una console di gioco sin da quando era in fase di ricerca e sviluppo.

La presenza di un LCD nella nuova console di Nintendo, e non un OLED come nella revisione della prima Switch, potrebbe essere visto come un fattore di delusione da alcuni appassionati. Uno schermo OLED, infatti, è in grado di restituire immagini migliori, con colori più fedeli e neri più profondi. Allo stesso tempo, questo significa che Switch 2 sarà più economica in un momento in cui le persone sono ancora prudenti con le loro spese. E come per l'attuale Switch, ci sarà quasi sicuramente una futura versione OLED.

Lo schermo della versione standard di Switch ha una diagonale di 6,2 pollici, mentre l'OLED presente sulla revisione è da 7 pollici. Con uno schermo da 8 pollici, il display dello Switch 2 sarebbe più grande di quello di Steam Deck, ROG Ally e della maggior parte delle altre console da gioco portatili, ad eccezione di Legion Go, che vanta uno schermo da 8,8 pollici.

Sono passati sette anni dal lancio della versione originale di Switch e i suoi componenti interni mostrano i segni del tempo che passa. Secondo le indiscrezioni, Switch 2 vedrà al cuore il SoC Tegra T239 di Nvidia, che utilizza un'architettura grafica basata su Ampere, coadiuvato da 8 GB di RAM LPDDR5, 64 GB di spazio di archiviazione eMMC, durata della batteria migliorata e supporto per le tecnologie di upscaling DLSS 2 e FSR 3.