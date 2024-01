Diversi sviluppatori al lavoro su Nintendo Switch 2: sempre più probabile il lancio nel 2024

Un nuovo rapporto "State of the Game Industry" della GDC 2024, il principale evento dedicato agli sviluppatori di videogiochi, sembra confermare le indiscrezioni secondo cui la prossima console di Nintendo verrà lanciata quest'anno. Dei 3.000 sviluppatori che hanno partecipato al sondaggio, 240, ovvero l'8%, hanno affermato che stanno lavorando su progetti per Switch 2.

In un'altra parte del sondaggio si chiede quale sia la piattaforma più interessante in questo momento. Il 32% degli sviluppatori ha scelto la prossima console di Nintendo, superata solamente da PC e PlayStation 5.

Fino a oggi Nintendo ha ripetutamente definito "rumor" le voci su Switch 2, respingendo l'ipotesi di un lancio imminente per la nuova console. Tuttavia, molti degli sviluppatori che hanno partecipato al sondaggio potrebbero aver firmato un accordo di non divulgazione che impedisce loro di parlare di Switch 2, per cui il numero di sviluppatori già al lavoro sulla nuova console di Nintendo potrebbe essere più alto.

Allo stesso tempo, già il numero di 240 sviluppatori al lavoro sulla futura console è una realtà da non trascurare, che peraltro sembrerebbe indicare un arrivo sul mercato non molto in avanti nel tempo. Le voci su un successore di Nintendo Switch si susseguono da anni, e negli ultimi 12 mesi sono diventate ancora più frequenti. Secondo alcune fonti, la futura console sarebbe già stata mostrata a porte chiuse ad alcuni sviluppatori (in particolare allo scorso GamesCom), e i dev kit già inviati.

Si conoscerebbero anche le caratteristiche del SoC della nuova console: si chiamerebbe NVIDIA T239 e sarebbe un derivato dell'attuale T234 usato in ambito automotive. Al centro 8 core ARM e una GPU Ampere.