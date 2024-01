Square Enix: 'dobbiamo diversificare il nostro portafoglio e ridurre le uscite'

In una sessione di domande e risposte con gli investitori, Takashi Kiryu ha chiarito gli obiettivi futuri di Square Enix: al centro del programma c'è la diversificazione. In particolare, il CEO della società ritiene che lo studio debba spaziare in più generi, ma riducendo il numero di produzioni rilasciate ogni anno.

"Poiché siamo in possesso di IP forti come i franchise di Final Fantasy e Dragon Quest, ho l'impressione che tendiamo a concentrarci eccessivamente su un singolo genere o stile di gioco" ha spiegato Kiryu. "Nel frattempo, i gusti dei consumatori nel mercato dei videogiochi si sono diversificati e gli utenti si divertono con contenuti di generi più variegati".

Il dirigente ha tirato in ballo PowerWash Simulator, un titolo nel quale bisogna imbracciare un'idropulitrice e ripulire oggetti e ambienti. Un gioco dalle meccaniche piuttosto accessibili, ma che ha riscosso enorme successo tra il pubblico, grazie anche a collaborazioni con franchise di spicco come Tomb Raider e Spongebob.

"Per il lungo termine, rafforzeremo le nostre competenze interne nello sviluppo" ha detto Kiryu. "Più specificamente, intendo dire che vogliamo concentrare le nostre risorse di sviluppo su nuovi titoli accuratamente selezionati che verranno sviluppati a un alto livello qualitativo".

In sostanza, Kiryu non intende abbandonare le IP che hanno decretato il successo dello studio negli ultimi anni, ma semplicemente far sì che l'intera attività aziendale non ruoti intorno a queste.

Il CEO ha anche spiegato che il tentativo di soddisfare le diverse esigenze degli utenti, che ormai accedono ai giochi con una varietà sempre maggiore di dispositivi, ha frammentato le risorse dello studio con risultati poco soddisfacenti.

Per tale ragione, Square Enix cercherà di stabilire una lineup più compatta, ma mirata, che consenta di sfruttare al meglio i team di sviluppo rilasciando un numero inferiore di produzioni dal livello qualitativo più alto.

"Il mercato è sempre più polarizzato tra blockbuster e titoli indie, ma credo che abbiamo sviluppato molti titoli che si collocano da qualche parte nel mezzo [delle due categorie]. Desidero che in futuro la distinzione [nella nostra lineup] sia più netta".

Durante la sessione, non è mancato un approfondimento sul settore mobile, in costante crescita e al quale strizzano l'occhio sempre più publisher. La stessa Microsoft ha ammesso che il maggior interesse nell'acquisizione di Activision Blizzard King riguardava proprio i dispositivi mobili, un mercato in cui finora la società di Redmond è rimasta piuttosto in disparte. Secondo Kiryu, Final Fantasy 7 Ever Crisis rappresenta una potenziale fonte primaria di profitto, ragione per la quale verrà supportato e monitorato per valutare nuovi progetti in questo ambito.

Tuttavia, appare curioso che Kiryu parli di diversificazione proprio pochi mesi dopo la vendita degli studi occidentali a Embracer Group, i quali avrebbero indubbiamente agevolato l'approccio a idee diverse da quelle che oggi contraddistinguono la software house.