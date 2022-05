Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Tomb Raider passano di mano: Squadre Enix vende tutto a Embracer Group

L'Embracer Group ha messo a segno l'ennesima acquisizione e, questa volta, a finire all'interno del suo "calderone" sono nientemeno che Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal e un ampio catalogo di proprietà intellettuali tra cui troviamo Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain solo per citare le principali.

Square Enix si è quindi sbarazzata di tre studi di sviluppo (circa 1100 dipendenti) e brand di peso incassando all'incirca 300 milioni di dollari. "Siamo entusiasti di accogliere questi studi nell'Embracer Group. Riconosciamo le fantastiche proprietà intellettuali, il talento creativo di livello mondiale e il passato di eccellenza che è stato dimostrato più e più volte negli ultimi decenni. È stato un grande piacere incontrare i vertici dei team e discutere i piani futuri su come realizzare le loro ambizioni e diventare una parte importante di Embracer", ha dichiarato Lars Wingefors, cofondatore e CEO di Embracer Group.

"Embracer è il segreto meglio custodito del settore gaming: un'enorme raccolta decentralizzata di imprenditori di cui siamo entusiasti di entrare a far parte oggi. È la soluzione perfetta per le nostre ambizioni: realizzare giochi di alta qualità, con persone fantastiche, in modo sostenibile e far crescere i nostri franchise esistenti portandoli alle loro migliori versioni di sempre. Embracer ci consente di stringere nuove partnership su tutti i media per massimizzare il potenziale dei nostri franchise e vivere i nostri sogni di creare un intrattenimento straordinario", ha affermato Phil Rogers, CEO di Square Enix America ed Europa.

Nella nota stampa Embracer Group pone l'accento su giochi come Tomb Raider e Deus Ex. "Vediamo opportunità di investire in questi franchise, così come sulle altre IP acquisite come Legacy of Kain, Thief e altri franchise originali".

Alla chiusura dell'operazione – che dovrebbe completarsi tra luglio e settembre 2022 - Embracer conterà oltre 14.000 dipendenti di cui 10.000 sviluppatori e 124 studi interni. L'azienda fa sapere di avere in cantiere oltre 230 giochi di cui oltre 30 tripla A. Da non dimenticare che, nelle scorse settimane, Crystal Dynamics ha annunciato che il prossimo Tomb Raider sarà basato sul nuovo motore di gioco Unreal Engine 5 di Epic Games.