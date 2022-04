Tomb Raider, in sviluppo un nuovo gioco basato su Unreal Engine 5

Non solo CD Projekt RED con il futuro The Witcher, anche Crystal Dynamics ha annunciato l'adozione del nuovo Unreal Engine 5 per lo sviluppo del prossimo capitolo della serie Tomb Raider. A quasi quattro anni da Shadow of the Tomb Raider, gli sviluppatori sono pronti quindi a riportare sui nostri schermi Lara Croft, anche se al momento non ci sono dettagli concreti su trama, tempistiche e gameplay.

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc — Tomb Raider (@tombraider) April 5, 2022

Dallas Dickinson, franchise director di Crystal Dynamics, ha dichiarato che l'uso Unreal Engine 5 si traduce "in un nuovo livello di storytelling e di esperienze di gameplay". L'avevamo capito subito che il nuovo motore sarebbe stato l'ideale per un nuovo capitolo della serie Tomb Raider, quando due anni fa Epic Games mostrò la prima tech demo dell'UE5: gli scenari ricordavano da vicino un titolo della serier Tomb Raider, quindi si può che essere entusiasti per questo annuncio.