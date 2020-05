Epic svela l'Unreal Engine 5 con una tech demo su Playstation 5!

Epic Games ha annunciato l'Unreal Engine 5 (UE5), nuova versione del suo famoso motore di gioco, presentandolo con un'impressionate tech demo fatta girare su Playstation 5. Secondo lo sviluppatore di Fortnite, la demo mostra cosa saranno in grado di fare le console di Sony e Microsoft una volta che gli sviluppatori prenderanno confidenza con l'hardware e i nuovi strumenti di sviluppo.

"La grafica parla da sola, ed Epic si è sempre spinta ai confini di ciò che è possibile", ha dichiarato il CEO Tim Sweeney a The Verge. "Il nostro obiettivo non è solo offrire più funzionalità agli sviluppatori. Il problema più grande nello sviluppo di giochi è che realizzare titoli di alta qualità richiede molto tempo ed è costoso. Vogliamo rendere più semplice e produttiva la vita agli sviluppatori".

Per mostrare l'Unreal Engine 5 in funzione Epic ha registrato la demo su un dev kit di PS5 e il risultato è assolutamente convincente, come potete vedere nel seguente video che mostra una scena di gameplay in stile "Tomb Raider". Kim Libreri, direttore tecnologico di Epic, ha affermato che "le console next-gen saranno per i consumatori un salto di qualità e l'UE5 rappresenta un salto in più", anche se servirà del tempo per sfruttare al meglio le console e i nuovi strumenti di sviluppo.

L'Unreal Engine 5 nasce con in mente la scalabilità, ovvero l'obiettivo è permettere agli sviluppatori di creare titoli come prodotti che possono vivere su più piattaforme, dagli smartphone ai PC di fascia alta, senza grossi problemi. Epic vuole insomma portare la creatività al potere, rimuovendo quanto più possibile la parte tecnica dall'equazione. "Puoi creare un gioco per console di fascia alta e farlo sembrare fantastico e puoi anche farlo funzionare su smartphone, creando un pubblico molto più grande di quello hardcore distribuendolo su più piattaforme", ha aggiunto Sweeney.

Quanto alle tecnologie del motore, Epic ha parlato di Nanite e Lumen. Nanite è uno strumento che virtualizza la geometria, ossia genera automaticamente "quanto più dettaglio geometrico visibile dall'occhio umano" e permette agli sviluppatori di importare direttamente in Unreal Engine asset di qualità cinematografica, composti da centinaia di milioni o miliardi di poligoni. È possibile importare "qualsiasi cosa, dalle sculture di ZBrush alle scansioni di fotogrammetria, fino ai dati CAD". Epic afferma che Nanite gestisce streaming e ridimensionamento dei dati in tempo reale senza perdita di qualità, e questo per gli sviluppatori si tradurrà in ambienti estremamente dettagliati creati con un processo molto meno dispendioso in termini di tempo e risorse.

Lumen è invece una soluzione di illuminazione globale che funziona in tempo reale e in modo dinamico, reagendo immediatamente ai cambi di scena e luce. Il sistema renderizza tutto ciò che va a impattare sulla luce (riflessi, rifrazioni) su una scala che va da chilometri a millimetri. "Artisti e designer possono creare scene più dinamiche usando Lumen, ad esempio cambiando l'angolazione del sole in base all'ora del giorno, accendendo una torcia o facendo un buco nel soffitto e l'illuminazione indiretta si adatterà di conseguenza".

Lumen elimina alcuni passaggi, come la necessità di attendere il completamento della scansione della mappa di luminosità e la creazione di mappe UV, il che garantisce un enorme risparmio di tempo perché consente ai designer di spostare una luce all'interno dell'editor e vedere l'impatto reale immediatamente, come se il gioco venisse eseguito su una console.

Unreal Engine 5 sarà disponibile in anteprima a inizio 2021, mentre il debutto ufficiale e completo arriverà più avanti nel corso dello stesso anno su console next-gen, attuali, PC Windows, macOS, iOS e Android.