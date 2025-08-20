Capcom infiamma la Gamescom con Resident Evil Requiem e Onimusha Way of the Sword

Alla Gamescom Opening Night Live 2025 Capcom ha presentato nuovi trailer di Resident Evil Requiem e Onimusha: Way of the Sword, oltre a svelare una collaborazione tra Monster Hunter Wilds e Final Fantasy XIV Online. Horror, azione e mondi fantasy si incontrano in un triplo annuncio di peso

Capcom ha dominato la Gamescom Opening Night Live 2025 con tre annunci di grande impatto: Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword e una collaborazione inedita tra Monster Hunter Wilds e Final Fantasy XIV Online. L'evento ha portato nuovi trailer e dettagli che hanno subito catalizzato l'attenzione degli appassionati.

Per Resident Evil Requiem è stato svelato un nuovo filmato dedicato a Grace Ashcroft, giovane analista dell'FBI e protagonista del titolo. Ambientato trent'anni dopo l'epidemia di Raccoon City, il gioco racconta un'indagine che costringerà Grace a confrontarsi con i propri ricordi più dolorosi. Il survival horror arriverà il 27 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. In vista del trentesimo anniversario della saga, previsto per marzo 2026, Capcom ha mostrato anche un logo celebrativo e un'illustrazione che riunisce Grace e altri personaggi storici.

L'attenzione si è poi spostata su Onimusha: Way of the Sword, nuovo capitolo che immerge i giocatori nelle profondità sotterranee di Kyoto. Il trailer ha introdotto ambientazioni cupe, nemici inquietanti come Grean Nue, Kogashira e Chijiko, e il ritorno delle meccaniche iconiche come Issen e Soul Absorption. Confermate anche nuove opzioni di combattimento, tra cui parate che ribaltano la situazione, il potenziamento Furia Ardente e un arsenale che spazia dall'arco a lame a doppio taglio. Onimusha: Way of the Sword arriverà nel 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Infine, sul palco della Gamescom si è celebrato l'incontro tra due colossi del gaming: Monster Hunter Wilds e Final Fantasy XIV Online. Alla presenza di Ryozo Tsujimoto e Naoki Yoshida è stata annunciata una collaborazione speciale in arrivo con l'aggiornamento gratuito 3 di Monster Hunter Wilds, previsto per fine settembre. I giocatori esploreranno le Terre Proibite incontrando creature iconiche come i Chocobo e affrontando il boss Omega Planetes in una nuova missione.

Max Power20 Agosto 2025, 18:58 #1
È l'engine a prendere fuoco.
The Master_2120 Agosto 2025, 19:28 #2
Originariamente inviato da: Max Power
È l'engine a prendere fuoco.


hahahahahah
P.S. holyshit ma e' qualcosa di allucinante il primo video. Hanno preso tutti punti in una maniera impeccabile.

