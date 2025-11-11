PS5 festeggia cinque anni e supera 84 milioni di unità andando oltre le aspettative

Sony celebra il quinto anniversario di PlayStation 5 con risultati in crescita: 84,2 milioni di unità distribuite e ricavi del settore gaming in aumento. Ottime le vendite software, trainate da Ghost of Yōtei, e record per PlayStation Network con 119 milioni di utenti attivi. PS5 Slim e Pro consolidano il successo della piattaforma.

Sony ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre dell'anno fiscale 2025, con dati che confermano la solidità del comparto gaming e, in particolare, di PlayStation 5. A cinque anni dal debutto sul mercato, la console ha raggiunto 84,2 milioni di unità distribuite a livello globale, superando le aspettative e mostrando un incremento rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nel trimestre concluso il 30 settembre 2025, Sony ha spedito 3,9 milioni di PS5, in lieve crescita rispetto ai 3,8 milioni del corrispondente trimestre precedente. Il risultato è stato trainato anche dal buon andamento delle versioni PS5 Slim e PS5 Pro, introdotte poco più di un anno fa, che hanno contribuito a mantenere alto l'interesse per la piattaforma in una fase ormai matura del suo ciclo di vita.

Le vendite software hanno registrato un totale di 80,3 milioni di copie tra titoli PS4 e PS5, in aumento di 2,6 milioni su base annua. Di queste, 6,3 milioni sono produzioni first-party, un milione in più rispetto all'anno precedente. Il dato conferma la continua centralità delle esclusive Sony. Riconfermato anche il predominio delle vendite digitali, che rappresentano ormai il 72% del totale.

Tra i giochi di punta, Ghost of Yōtei ha superato 3,3 milioni di copie vendute in appena un mese, segnando un debutto nettamente superiore rispetto ad Astro Bot l'anno precedente. La forte performance del titolo ha contribuito a migliorare i margini della divisione Gaming & Network Services (G&NS), che ora punta a un fatturato annuo di 4,47 trilioni di yen (circa 29 miliardi di dollari), in crescita di 150 miliardi rispetto alle precedenti previsioni.

Nonostante le incertezze legate alle tariffe commerciali statunitensi e al rinvio di Grand Theft Auto VI - ora atteso per novembre 2026 - Sony ha rivisto al rialzo le proprie stime, segno di un mercato ancora ricettivo. Anche il numero di utenti attivi mensili su PlayStation Network continua a salire: 119 milioni a fine settembre, tre milioni in più rispetto all'anno scorso.

Un contributo significativo arriva anche dal rinnovamento dei servizi digitali, tra cui PlayStation Plus Premium, che ora consente di giocare in cloud i titoli acquistati anche tramite PlayStation Portal. È probabile che i prossimi trimestri mostrino un ulteriore incremento delle vendite hardware proprio grazie a questa integrazione dell'ecosistema.

Con PS5 che supera le performance di PS3 e si mantiene in vantaggio rispetto ai ritmi di vendita di PS4, Sony sembra avviata verso una fase di consolidamento. In un mercato in cui Xbox sembra in ritirata, la console giapponese continua a confermarsi il punto di riferimento per l'attuale generazione.