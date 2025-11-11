Bungie in crisi? Destiny 2 sotto le aspettative, Marathon per il riscatto. E Sony si gode Helldivers 2

Dietro al buon andamento delle vendite di PS5 c'è molto di più, e non tutto è positivo. Durante la presentazione dei risultati, il CFO Lin Tao ha confermato che Destiny 2 non ha raggiunto le aspettative fissate al momento dell'acquisizione di Bungie nel 2022, un'operazione da 3,6 miliardi di dollari. "Le vendite e il coinvolgimento degli utenti non hanno raggiunto i livelli previsti, anche a causa di un contesto competitivo mutato", ha spiegato Tao.

Sony ha pertanto registrato una svalutazione su parte delle attività immateriali di Bungie per un valore di circa 204 milioni di dollari, a cui si aggiungono ulteriori 118 milioni in rettifiche di costi di sviluppo. L'azienda prevede di "continuare a migliorare le performance del titolo", ma ha rivisto al ribasso le proiezioni economiche del team per il momento. Sony ha confermato che l'autonomia dello studio sta progressivamente diminuendo man mano che l'integrazione nel gruppo diventa più stretta, il che significa che Bungie diventerà sempre di più uno studio interno a tutti gli effetti.

Il calo di Destiny 2 arriva in una fase già delicata per Bungie, alle prese con Marathon. Sony, a tal proposito, ha confermato che il titolo rimane in programma per l'attuale anno fiscale, ovvero arriverà entro marzo 2026. Il gioco, un extraction shooter online, era stato rinviato a tempo indeterminato a giugno dopo test pubblici e critiche da parte della community.

Secondo Lin Tao, Bungie e Sony sono "pienamente dedicate al rilascio nei tempi previsti" e hanno già condotto un test tecnico in ottobre per valutare la fidelizzazione dei giocatori. I dati raccolti serviranno a "correggere la rotta dove necessario".

A contrastare la performance negativa di Destiny 2 e l'incertezza su Marathon c'è Helldivers 2. Il titolo si è rivelato un successo commerciale superiore alle attese, in particolare dopo il debutto su Xbox Series X|S. Le prime stime indipendenti indicano oltre 900.000 copie vendute nei primi sei giorni sulla piattaforma Microsoft, ben oltre le circa 633.000 unità raggiunte su PlayStation nello stesso periodo al lancio.

Sony ha confermato che il titolo "sta andando estremamente bene", attirando nuovi giocatori su Xbox e incrementando al contempo l'engagement su PS5 e PC. La performance di Helldivers 2 ha contribuito in modo significativo alla crescita dei ricavi legati ai live service e potrebbe influenzare le future strategie multipiattaforma del gruppo.