'Apparirà dal nulla': Todd Howard sogna un lancio a sorpresa per The Elder Scrolls 6

Todd Howard ha confermato che The Elder Scrolls 6 è ancora lontano, ma lo sviluppo procede costantemente. Il director di Bethesda lavora al progetto ogni giorno e invita i fan alla pazienza. Dopo Starfield e la remaster di Oblivion, il ritorno a Tamriel potrebbe arrivare a sorpresa, con un annuncio inaspettato.

The Elder Scrolls 6 è ancora "molto lontano", secondo quanto dichiarato da Todd Howard, director di Bethesda Game Studios, ma lo sviluppo procede con costanza e rappresenta ormai il suo "impegno quotidiano". In un'intervista concessa a GQ, Howard ha invitato i fan alla pazienza, spiegando: "Non voglio che i giocatori si sentano ansiosi".

A quattordici anni dall'uscita del leggendario Skyrim, l'attesa per un nuovo capitolo della saga fantasy è alle stelle. Tuttavia, Bethesda continua a mantenere il massimo riserbo: non ci sono ancora dettagli ufficiali su data di lancio, ambientazione o trama. "Abbiamo centinaia di persone impegnate su Fallout 76 e su altri progetti," ha spiegato Howard, "ma The Elder Scrolls 6 è la cosa su cui lavoro ogni giorno".

Howard ha riconosciuto che l'assenza prolungata della serie ha pesato sui fan, ma ritiene che la pausa sia stata necessaria per dare respiro al team creativo dopo anni di successi consecutivi. "Mi piace avere una pausa tra i capitoli principali, non un sequel immediato", ha dichiarato. "È bene che anche il pubblico senta il bisogno del ritorno della saga. The Elder Scrolls è mancato troppo a lungo, ma avevamo bisogno di una nuova sfida con Starfield. Ci serviva un reset creativo".

The Elder Scrolls 6: l'annuncio potrebbe arrivare a sorpresa

Riguardo a un possibile annuncio, Howard ha lasciato intendere di preferire un approccio più sorprendente: "Mi piace semplicemente annunciare qualcosa e poi pubblicarla. Il mio scenario ideale - e non sto dicendo che succederà - è che passerà del tempo e poi, un giorno, il gioco apparirà dal nulla".

Un'idea non del tutto astratta: all'inizio del 2025, Bethesda ha rilasciato a sorpresa la remaster di Oblivion, annunciandola e pubblicandola nello stesso giorno. L'esperimento si è rivelato un successo che ha portato a un immediato picco di giocatori su Steam. Howard ha scherzato dicendo: "Potremmo dire che è stato un test. E ha funzionato".

Per ora, dunque, The Elder Scrolls 6 resta avvolto nel mistero, ma le parole di Howard confermano che il progetto è vivo e in pieno sviluppo. La leggenda di Tamriel tornerà, solo ci vorrà ancora del tempo prima che i giocatori possano impugnare nuovamente spade e incantesimi.