Gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R. 2 fanno rimuovere un gioco da Steam: abuso di potere?

Tensione tra GSC Game World, lo studio ucraino dietro S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, e il piccolo team indipendente guidato dallo sviluppatore conosciuto come Maewing, autore di Misery, uno sparatutto survival horror cooperativo rimosso da Steam in seguito a una segnalazione DMCA per presunto utilizzo illecito di asset del franchise S.T.A.L.K.E.R..

Secondo quanto comunicato da Valve, la decisione di rimuovere il titolo sarebbe stata necessaria per evitare conseguenze legali. Dal canto suo, lo sviluppatore di Misery ha definito l’azione "un abuso di potere contro i piccoli team indipendenti" e sostenuto che il gioco ambientato nella Repubblica fittizia di Zaslavie non utilizza personaggi, musiche, codice o asset provenienti dai titoli GSC. Tutti i contenuti, afferma il creatore, sarebbero originali o legalmente concessi in licenza.

"Non ha nulla a che fare con l'universo di Stalker, Chernobyl, ecc. Misery non utilizza personaggi, trama, storyline, risorse, mostri, musica, codice, ecc., dai loro giochi. È tutto creato da zero o legalmente concesso in licenza. Riteniamo inoltre che questo sia un abuso di potere contro piccoli sviluppatori indipendenti da parte di una grande azienda, e non dovrebbe essere così" hanno scritto gli sviluppatori su Steam.

Valve ha diffuso immagini comparative tra Stalker e Misery che mostrano ambientazioni simili – come quartieri sovietici in rovina e personaggi che suonano la chitarra accanto a un fuoco, con maschere antigas – elementi che avrebbero spinto GSC a segnalare il gioco.

"Siamo sicuri al 100% che questo malinteso verrà risolto, Misery tornerà su Steam molto presto e vedremo molti aggiornamenti fantastici e nuovi contenuti", ha aggiunto il team. "È un vero peccato e un grande dolore per noi, sia mentalmente che finanziariamente, ma lo sviluppo continua, tutti gli aggiornamenti saranno rilasciati in tempo e presto potremo giocare di nuovo a Misery".

D'altronde, il caso sarebbe nato dopo che alcuni utenti Reddit avrebbero rintracciato prove che dimostrano la presenza di asset presi da S.T.A.L.K.E.R. all'interno di Misery. Tuttavia, pare che al momento non vi sia alcuna prova concreta che il gioco abbia violato il DMCA, per cui è molto probabile che il caso verrà riesaminato.