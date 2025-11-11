Gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R. 2 fanno rimuovere un gioco da Steam: abuso di potere?
Lo sviluppatore di S.T.A.L.K.E.R. 2, GSC Game World, ha ottenuto la rimozione da Steam del survival horror Misery, accusato di violare il copyright del franchise. Il creatore del gioco respinge le accuse, definendo lazione un abuso contro gli indiedi Vittorio Rienzo pubblicata il 11 Novembre 2025, alle 09:13 nel canale Videogames
GSC Game World
Tensione tra GSC Game World, lo studio ucraino dietro S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, e il piccolo team indipendente guidato dallo sviluppatore conosciuto come Maewing, autore di Misery, uno sparatutto survival horror cooperativo rimosso da Steam in seguito a una segnalazione DMCA per presunto utilizzo illecito di asset del franchise S.T.A.L.K.E.R..
Secondo quanto comunicato da Valve, la decisione di rimuovere il titolo sarebbe stata necessaria per evitare conseguenze legali. Dal canto suo, lo sviluppatore di Misery ha definito l’azione "un abuso di potere contro i piccoli team indipendenti" e sostenuto che il gioco ambientato nella Repubblica fittizia di Zaslavie non utilizza personaggi, musiche, codice o asset provenienti dai titoli GSC. Tutti i contenuti, afferma il creatore, sarebbero originali o legalmente concessi in licenza.
"Non ha nulla a che fare con l'universo di Stalker, Chernobyl, ecc. Misery non utilizza personaggi, trama, storyline, risorse, mostri, musica, codice, ecc., dai loro giochi. È tutto creato da zero o legalmente concesso in licenza. Riteniamo inoltre che questo sia un abuso di potere contro piccoli sviluppatori indipendenti da parte di una grande azienda, e non dovrebbe essere così" hanno scritto gli sviluppatori su Steam.
Valve ha diffuso immagini comparative tra Stalker e Misery che mostrano ambientazioni simili – come quartieri sovietici in rovina e personaggi che suonano la chitarra accanto a un fuoco, con maschere antigas – elementi che avrebbero spinto GSC a segnalare il gioco.
"Siamo sicuri al 100% che questo malinteso verrà risolto, Misery tornerà su Steam molto presto e vedremo molti aggiornamenti fantastici e nuovi contenuti", ha aggiunto il team. "È un vero peccato e un grande dolore per noi, sia mentalmente che finanziariamente, ma lo sviluppo continua, tutti gli aggiornamenti saranno rilasciati in tempo e presto potremo giocare di nuovo a Misery".
D'altronde, il caso sarebbe nato dopo che alcuni utenti Reddit avrebbero rintracciato prove che dimostrano la presenza di asset presi da S.T.A.L.K.E.R. all'interno di Misery. Tuttavia, pare che al momento non vi sia alcuna prova concreta che il gioco abbia violato il DMCA, per cui è molto probabile che il caso verrà riesaminato.
3 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
E' SUPER EVIDENTE che abbiano volutamente scopiazzare quanto stato fatto dalla serie STALKER in maniera molto provocatoria. Voglio dire, ci starebbe pure creare un gioco simile ambientato nella zona, ma non scopiazzando senza ritegno le dinamiche, quasi come a voler fare una versione "meme" del videogioco. Almeno il titolo.. e che cavolo.. createne uno voi!!!! Ma no.. pure quello dovevano copiare.
Una porcheria immensa, Steam stessa avrebbe dovuto rimuoverlo o non ammetterlo proprio a prescindere da richieste esterne.
Segno che su Steam gran parte dello store è formato da porcherie disumane, fra le uscite annuali gli indie veramente degni di essere considerati sono sempre si e no contabili sulle dita delle mani, il resto è spazzatura.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".