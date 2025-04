Onimusha: Way of the Sword, Capcom ci dice tutto quello che non sarà!

Arrivano nuovi dettagli su Onimusha: Way of the Sword. Il gioco rappresenta un rilancio del franchise che tenterà di avvicinare i nuovi giocatori alla saga. Tuttavia, manterrà una struttura a livelli e la difficoltà sarà moderata per consentire a tutti di godere della storia

In una recente intervista con Famitsu, Akihito Kadowaki e Satoru Nihei, rispettivamente produttore e direttore del gioco, hanno fornito alcuni dettagli su Onimusha: Way of the Sword. Il titolo rappresenterà una vera e propria ripartenza per il franchise, anche se manterrà fede ad alcuni degli aspetti che hanno caratterizzato i precedenti capitoli.

Probabilmente, i giocatori più giovani neanche conoscono la saga poiché l'ultimo capitolo è stato rilasciato oltre vent'anni fa su PlayStation 2 e PC. In particolare, il terzo capitolo è stato reso celebre dalla partecipazione di Jean Reno nel cast. Tuttavia, i giocatori più navigati e appassionati di action-adventure avranno spalancato gli occhi ai The Games Awards dello scorso anno durante il primo trailer di Onimusha: Way of the Sword.

Una delle prime informazioni condivise dai due responsabili riguarda la progressione. Come i vecchi capitoli, anche il nuovo Onimusha sarà a livelli lineari e non open-world. La campagna, inoltre, dovrebbe richiedere circa 20 ore per il completamento, anche se questo non è ancora un dato definitivo.

"Voglio vedere un volume soddisfacente [di ore] per un gioco d'azione single player. Non è un gioco in cui sconfiggi lo stesso boss più e più volte come Monster Hunter, quindi, credo ci vorranno circa 20 ore per completarlo. Non è stato ancora deciso però. Fondamentalmente, la storia prosegue man mano che si avanza coi livelli. Non è un open world" ha spiegato Kadowaki.

Il setting sarà ancora una volta Kyoto nel primo periodo Edo, ma il contesto è stato completamente ripensato, inclusi i clan Oni e Genma. Questo consentirà di introdurre i nuovi giocatori al franchise senza la necessità di conoscere i capitoli precedenti, dato che nella sostanza non vi sarà alcun collegamento, pur mantenendo la cronologia originale.

Infine, è stato toccato l'argomento "difficoltà", piuttosto caro ormai da diversi anni agli appassionati del genere. Probabilmente, gli hardcore gamer non apprezzeranno che l'intenzione dello studio è rendere il titolo accessibile. Questo, però, non vuol dire renderlo semplice, ma neanche frustrante ed eccessivamente punitivo.

"Vogliamo che un'ampia gamma di fan dei giochi d'azione si diverta con il gioco, quindi stiamo procedendo con l'idea di non renderlo troppo difficile. Tuttavia, se i boss vengono sconfitti facilmente, sarà noioso, per cui continuiamo ad apportare modifiche ogni giorno" ha spiegato Nihei.

"Non è stato ancora deciso se impostare un livello di difficoltà. Lo ripeto, voglio che gli amanti dei giochi d'azione godano al massimo del gioco, quindi, non voglio che risulti troppo difficile e intendo perseguire quell'attrattiva del senso di realizzazione quando lo si completa" ha aggiunto Kadowaki.