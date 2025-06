Hai questo modello di PlayStation 5? Il metallo liquido potrebbe danneggiarla irrimediabilmente

Negli ultimi mesi, sono emerse nuove segnalazioni riguardanti un potenziale difetto di progettazione nelle console PlayStation 5 legato all'uso del metallo liquido per far aderire il chip all'heatspreader. Diversi sviluppatori e utenti hanno riscontrato spegnimenti improvvisi della console, fenomeno che sembrerebbe accentuarsi nel tempo e in particolari condizioni di utilizzo.

Il trasferimento del calore attraverso il metallo liquido, impiegato nella PS5 per migliorare la dissipazione termica dell’APU, si basa su una lega simile al Galinstan, composta da gallio, indio e stagno. Questo materiale è noto per la sua eccellente conducibilità termica, ma presenta anche una criticità: è conduttivo elettricamente. Se non adeguatamente contenuto, può colare all'interno della console, causando malfunzionamenti o corti circuiti.

Secondo quanto riportato nel podcast Broken Silicon e da fonti come Moore's Law is Dead, il problema si verifica con maggiore frequenza quando la console è posizionata in verticale. In tale orientamento, il metallo – che non si secca o solidifica – può scendere verso il fondo, creando aree "asciutte", ovvero aree vuote che impediscono all'heatspreader di disperdere il calore causando il surriscaldamento dell'APU.

Il rischio aumenta, ovviamente, con l’uso prolungato e con giochi particolarmente impegnativi, come nel caso del MMO Path of Titans, sviluppato da Alderon Games. Proprio questo titolo, dopo un aggiornamento recente, avrebbe portato a un incremento di casi di spegnimento del 2-3% tra i giocatori su PS5.

Matthew Cassells, fondatore dello studio, ha dichiarato di aver discusso la questione con Sony. Pur non essendo stato confermato ufficialmente un difetto strutturale, i modelli più recenti della console – PS5 Slim e PS5 Pro – mostrano modifiche al design per migliorare la stabilità del metallo liquido. Tra queste, scanalature sull’APU e sul dissipatore che aiutano a trattenere il composto, oltre a un nuovo sistema di ventilazione.

Resta il fatto che molti dei modelli venduti nei primi anni non beneficiano di queste correzioni e sono ormai fuori garanzia. Sebbene non si tratti di un’emergenza su vasta scala, l’evoluzione del problema nei prossimi anni resta incerta. Cassells stesso ha affermato che un numero significativo di PS5 potrebbe guastarsi col tempo a causa di questo limite tecnico.