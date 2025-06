PlayStation Plus compie 15 anni: celebrazioni estive e nuovi giochi gratuiti per luglio 2025

Il servizio di abbonamento Sony celebra un traguardo storico con eventi speciali, trial esclusivi e una lineup di luglio che include Diablo IV, The King of Fighters XV e Jusant.

Il mondo del gaming si prepara a festeggiare una ricorrenza davvero speciale: PlayStation Plus raggiunge il prestigioso traguardo dei 15 anni di servizio. Dal suo debutto il 29 giugno 2010, la piattaforma di abbonamento di Sony Interactive Entertainment ha rivoluzionato completamente l'esperienza videoludica, trasformandosi da semplice servizio di giochi gratuiti mensili a un ecosistema completo di intrattenimento digitale. L'evoluzione di questo servizio rappresenta una testimonianza tangibile di come l'industria videoludica sia cambiata nell'ultimo decennio e mezzo. Quello che inizialmente offriva solo qualche titolo gratuito al mese si è trasformato in una piattaforma multifunzionale che abbraccia gaming, streaming e contenuti premium.

La selezione di luglio: 3 perle per ogni tipo di giocatore

Per inaugurare i festeggiamenti, Sony ha preparato una lineup di luglio particolarmente ricca, disponibile dal primo luglio fino al 4 agosto, che promette di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di videogiocatore.

Diablo IV: l'apocalisse arriva su console

Il gioiello della corona è senza dubbio Diablo IV, l'ultima incarnazione della leggendaria saga action-RPG di Blizzard. Questo titolo rappresenta l'evoluzione definitiva del genere, offrendo un'esperienza di gioco che fonde perfettamente elementi classici e innovazioni moderne. I giocatori potranno immergersi in un mondo aperto oscuro e affascinante, affrontando orde infinite di demoni sia in modalità solitaria che cooperativa.

La versatilità del titolo emerge chiaramente nelle opzioni multiplayer: dalla cooperativa locale per due giocatori fino alle sessioni online che supportano fino a quattro partecipanti simultanei. L'endgame si presenta particolarmente ricco, con città hub dove scambiare equipaggiamenti, boss epici da affrontare in gruppo e un sistema di progressione cross-platform che garantisce continuità su tutte le piattaforme supportate.

The King of Fighters XV: combattimenti leggendari

Gli appassionati di picchiaduro troveranno pane per i loro denti con The King of Fighters XV, l'ultimo capitolo di una saga che dal 1994 continua a definire gli standard del genere. Questo titolo porta avanti la tradizione dei combattimenti a squadre 3vs3, arricchendola con un roster impressionante di 39 combattenti che spaziano tra veterani storici, personaggi rinati e volti completamente inediti.

L'aspetto tecnico non è da meno: il rollback netcode garantisce connessioni fluide nelle sfide online, mentre il sistema di combattimento rinnovato offre multiple opzioni strategiche per adattarsi a ogni stile di gioco. Come bonus aggiuntivo, l'inclusione su PlayStation Plus comprende anche il costume DLC "Classic Leona", un omaggio nostalgico al look iconico del personaggio in KoF '96.

Jusant: meditazione verticale

Per chi cerca un'esperienza più contemplativa, Jusant rappresenta una proposta unica nel panorama videoludico. Questo puzzle-adventure invita i giocatori a intraprendere un'ascensione meditativa lungo una torre misteriosa, combinando meccaniche di arrampicata innovative con una narrazione ambientale che svela gradualmente i segreti di una civiltà perduta.

Il gameplay si concentra sulla gestione strategica della resistenza e sull'utilizzo creativo degli strumenti di scalata, mentre l'esplorazione di percorsi alternativi rivela indizi preziosi sulla storia del mondo di gioco. L'esperienza si distingue per il suo ritmo rilassato e la libertà di progressione personale.

Celebrazioni estive: un calendario ricco di sorprese

I festeggiamenti per il quindicesimo anniversario non si limitano ai giochi mensili. Sony ha pianificato un'estate ricca di eventi e opportunità esclusive per la community PlayStation Plus. Gli abbonati Premium possono già accedere alla trial di WWE 2K25, l'ultima iterazione della celebre serie wrestling che ha conquistato critica e pubblico. Parallelamente, dal 30 giugno sarà disponibile un'anteprima esclusiva di Monster Hunter Wilds, offrendo un assaggio dell'esperienza di caccia di nuova generazione.

Il weekend del 27-29 giugno vedrà sconti esclusivi su PlayStation Store per titoli di primo piano come Sniper Elite: Resistance, Sid Meier's Civilization VII e Star Wars Outlaws. Inoltre, tutti i membri possono riscattare gratuitamente un pacchetto cosmetico per Valorant, mentre gli abbonati Premium beneficiano di uno sconto del 15% su oltre 2.000 film nella collezione Sony Pictures Core.

Come ciliegina sulla torta, il weekend del 28-29 giugno offrirà accesso gratuito al multiplayer online per tutti i possessori di PlayStation, indipendentemente dall'abbonamento Plus. Un'iniziativa che sottolinea l'impegno di Sony nel rendere il gaming accessibile e inclusivo.