Linux e i vecchi giochi Windows: arriva il progetto open source per la compatibilità con Direct3D 7
d7vk è un layer open source che traduce Direct3D 7 in Vulkan tramite Wine, offrendo unalternativa più orientata alle prestazioni rispetto a WineD3D per una parte dei classici PC, ma con compatibilità limitata dai compromessi e dalle commistioni di API tipiche dei giochi depocadi Andrea Bai pubblicata il 11 Novembre 2025, alle 09:21 nel canale Videogames
Linux
Un nuovo progetto open source, chiamato d7vk, punta ad ampliare la compatibilità Linux con i giochi Windows più datati traducendo le chiamate Direct3D 7 in Vulkan tramite Wine, offrendo un'alternativa orientata alle prestazioni rispetto a WineD3D ma con limiti intrinseci dovuti alla natura particolarmente eterogenea delle API D3D7.
Si tratta di un progetto che potrebbe andare a colmare quella lacuna lasciata da Proton, il layer di compatibilità sviluppato da Valve e CodeWeavers che consente a migliaia di titoli per Windows di poter funzionare su Linux (e quindi SteamDeck). Proton è stato costantemente aggiornato e potenziato da Valve, ma la copertura si è spinta "indietro" in maniera affidabile fino a Direct3D 8, lasciando scoperta gran parte dei titoli precedenti basati su Direct3D 7 del periodo tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000.
Il progetto d7vk è un layer di traduzione basato su Vulkan per Direct3D 7, concepito per eseguire applicazioni 3D su Linux attraverso Wine, e nasce come diramazione di DXVK, già cuore della traduzione per D3D9/10/11 in Proton e noto per prestazioni superiori a WineD3D in numerosi titoli. Lautore, noto come WinterSnowfall, chiarisce che non si aspetta unintegrazione diretta nella "manline" DXVK, ma promette lo stesso livello di configurazioni per-app e fix mirati tipici di DXVK, sottolineando come la possibilità di disporre di un maggior numero di opzioni rappresenti comunque un beneficio per lecosistema.
Sul piano tecnico, d7vk adotta un approccio a due stadi: mappa D3D7 su D3D9 sfruttando il backend DXVK per poi tradurre D3D9 in Vulkan, combinando inoltre limplementazione DDRAW di Wine per gestire componenti legacy difficili da emulare in modo nativo con performance adeguate. E' tutto così semplice? Per niente: D3D7 è un territorio di interoperabilità API altamente problematico, con molti giochi che mescolano Direct3D 7, versioni precedenti di DirectDraw e perfino GDI e per queste situazioni lautore non nasconde che la compatibilità potrebbe non arrivare mai, vista la complessità delle dipendenze e delle assunzioni fatte dagli sviluppatori dellepoca.
Storicamente Wine include un proprio layer WineD3D per D3D7 da oltre ventanni, ma ladozione di una base DXVK ha mostrato in anni recenti benefici prestazionali per molte classi di giochi, motivo per cui d7vk potrebbe risultare interessante dove lobiettivo sia massimizzare frame rate e latenza contenuta pur nellalveo dei vincoli del software depoca.
Il contesto generale del gaming su Linux è in crescita, e i dati più recenti elaborati BoilingSteam sulla base delle statistiche di ProtonDB indicano che quasi il 90% dei giochi Windows oggi risulta eseguibile su Linux, spingendo ulteriormente la domanda di compatibilità retro con vecchie API grafiche per recuperare il patrimonio dei classici.
Insomma, d7vk non sostituisce le soluzioni esistenti né garantisce un miglioramento universale, ma amplia la cassetta degli attrezzi che gli utenti Linux possono avere a disposizione quando sono interessati a giocare ai classici per PC, offrendo un percorso potenzialmente più performante per una quota di titoli D3D7 e consolidando il ruolo di Linux come piattaforma sempre più completa anche per il retrogaming.
7 Commenti
In realtà c'è già un sistema che permette di giocare a tutto e sfruttare i programmi professionali...
Che non sia Windows
Sempre a fare i puntini sulle i.
P.S. ma poi sei sicuro che W11 riesca a far girare anche i vecchi giochi senza sfruttare qualche emulatore?
Mi riferisco al fatto che come l'articolo stesso dice già oggi si possono giocare i giochi dx7 su linux si parla di un miglioramento di prestazioni... ma a quanto serve migliorare le prestazioni con giochi che erano nativi per windows 9x?
Inoltre non so nemmeno quanto possa migliorare la compatibilità altrove leggo che:
Besides D7VK being in its early stages of development, the developer acknowledges that all Direct3D 7 titles likely will not work with this implementation:
"Sadly, no. d3d7 is a land of highly cursed API inter-operabilty, and applications that for one reason or another mix and match d3d7 with older ddraw (not ddraw7) and/or with GDI are not expected to ever work. If those games provide alternative renderers, based on Glide or OpenGL, I strongly recommend you use those, together with nGlide where applicable."
Quindi mi viene da pensare che per certi giochi continuerà a servire un "emulatore pieno" come PCem che vedo con un po' di dispiacere non essere più stato aggiornato dal 2024
Ad ogni modo sicuramente meglio una possibilità in più che in meno.
(sono distro con gia preinstallati software di emulazione, ottimizazioni e librerie varie, a prova di sbattimento. basta solo informarsi cosa stuttera e dove )
Da steam ho pure aggiunto battlenet ai giochi non steam e ci gioco pure a diablo 4... e bene
Non ho mai provato ad aggiungere su steam un gioco non steam (datato) secondo me ci gira senza sbatti...
e vi sono tanti giochi che girano meglio su unix che su windows... (poi dipende dal gioco e dall'hardware, nel complesso windows resta il sistema migliore riguardo la compatibilità ma un 10% di frame in meno su 100, garantisco non si notano ^_^ )
p.s. vanno ignorate le leggende di nvidia che ha il miglior supporto driver per linux: su linux gira meglio amd
https://www.youtube.com/watch?v=fqIjUddUSo0
