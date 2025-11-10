Ayaneo Next 2 è ufficiale: prestazioni da desktop nel palmo di una mano (costerà un rene?)

Ayaneo ha finalmente presentato Next 2, nuova console portatile Windows equipaggiata con APU Ryzen AI Max+ 395 da 16 core e GPU Radeon 8060S RDNA 3.5. Il dispositivo promette prestazioni da RTX 4060 in formato compatto, con sistema di raffreddamento a doppia ventola e comandi personalizzabili di fascia alta

Ayaneo Next 2 è finalmente realtà o, meglio, quasi. Dopo mesi di teaser, il produttore cinese ha ufficializzato la nuova console portatile Windows che si rivolgerà a chi cerca prestazioni da PC desktop in un form factor compatto, tuttavia le specifiche rivelate sono ancora incomplete.

Ad alimentare la console ci pensa l'APU AMD Ryzen AI Max+ 395, una soluzione basata su architettura Zen 5 con 16 core e 32 thread, 64 MB di cache L3 e frequenze che raggiungono i 5,1 GHz in boost. La piattaforma, quindi, andrà a posizionarsi come terzo concorrente tra la GPD Win 5 e la OneXFly Apex.

La componente grafica integrata è una Radeon 8060S con 40 Compute Unit e clock fino a 2,9 GHz, basata su architettura RDNA 3.5, che sulla carta dovrebbe fornire prestazioni equiparabili a una GeForce RTX 4060 desktop.

Next 2 introduce anche un design completamente rinnovato, con sistema di raffreddamento a doppia ventola – già visto in precedenza – e una batteria di "grande capacità" integrata. Le immagini ufficiali mostrano un dispositivo imponente, con un display presumibilmente da almeno 8 pollici. Il produttore, inoltre, parla di uno schermo di fascia alta, ma non specifica tipo di pannello, risoluzione o refresh rate.

Sul fronte dei controlli, Ayaneo ha curato ogni dettaglio: grilletti Hall Effect a doppia modalità, touchpad, joystick TMR "esclusivi" di grandi dimensioni, disposizione dei tasti azione "ABXY" in stile Xbox e un D-pad circolare. Non mancano neanche quattro pulsanti posteriori programmabili e l'illuminazione RGB intorno alle levette.

Le specifiche complete – tra cui RAM, storage, e durata della batteria – non sono ancora state comunicate, ma è lecito aspettarsi una configurazione di base con 32 GB di memoria LPDDR5X e 1 TB di SSD NVMe, in linea con le due proposte concorrenti succitate.

Next 2 si posiziona come modello di punta della lineup di Ayaneo, in una fascia superiore a quella delle versioni basate su Ryzen 7 8840U. Attualmente, la società non ha rivelato configurazioni e prezzo, ma considerando le alternative con hardware simile possiamo aspettarci una versione d'accesso con un costo superiore ai 1.500 dollari.