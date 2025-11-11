Da Kingdom Come a The Witcher 4: il nuovo acquisto di CD Projekt infiamma i fan

CD Projekt ha assunto Karel Kolmann, ex lead designer di Kingdom Come: Deliverance 2, come senior quest designer per The Witcher 4. Il gioco, con Ciri come protagonista, è entrato in piena produzione e non uscirà prima della fine del 2026. L'arrivo di Kolmann rafforza il team narrativo del progetto

CD Projekt continua a rafforzare il team di sviluppo di The Witcher 4, e questa volta lo fa accogliendo uno dei principali talenti provenienti da Kingdom Come: Deliverance 2. Il game designer Karel Kolmann, figura chiave dello studio Warhorse, ha infatti annunciato il suo ingresso nel team polacco con un enigmatico messaggio sui social: "Things are happening!"

Kolmann ha lavorato per otto anni presso Warhorse Studios, contribuendo in modo significativo allo sviluppo di Kingdom Come: Deliverance 2. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto vari ruoli da scrittore e scripter a senior game designer fino a diventare lead gameplay designer per la modalità Hardcore del titolo, introdotta in un aggiornamento gratuito ad aprile 2025.

Ora, in CD Projekt, ricoprirà il ruolo di senior quest designer per The Witcher 4, contribuendo alla creazione delle missioni e delle linee narrative del nuovo capitolo della saga.

La storia dello sviluppo di The Witcher 4

Il quarto episodio della celebre serie fantasy è in sviluppo dal 2022, ma solo nel novembre 2024 è entrato ufficialmente in produzione su larga scala. Sinora i dettagli ufficiali sono pochi, ma CD Projekt ha confermato che Ciri sarà la nuova protagonista, raccogliendo l'eredità di Geralt di Rivia. Tuttavia, il doppiatore storico di Geralt, Doug Cockle, ha lasciato intendere che il personaggio avrà comunque un ruolo nella storia.

Un trailer di The Witcher 4 mostrato ai The Game Awards 2024 (qualche rigo più su) ha offerto un primo assaggio del mondo di gioco e delle nuove meccaniche, alimentando l'attesa dei fan. L'obiettivo di CD Projekt è quello di proporre un'esperienza più dinamica e immersiva, con un sistema narrativo ancora più ramificato.

Nonostante i progressi, l'attesa sarà lunga: il titolo non arriverà prima della fine del 2026, e molti analisti ritengono che potrebbe essere pensato direttamente per la prossima generazione di console.