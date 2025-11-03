Steam: gli utenti Linux sfondano la barriera del 3% con l'aiuto della Steam Deck
Steam su Linux raggiunge per la prima volta il 3,05% degli utenti totali, grazie al successo della Steam Deck e all'addio a Windows 10. Un risultato che segna una crescita importante per il gaming open source e apre nuove prospettive per milioni di giocatoridi Andrea Bai pubblicata il 03 Novembre 2025, alle 11:41 nel canale Videogames
SteamSteam DeckLinux
Gli utenti Linux su Steam, secondo le rilevazioni Hardware & Software di ottobre 2025 della piattaforma gaming, hanno superato per la prima volta la soglia del 3%. Il trend era ormai chiaro da tempo e con la fine del supporto a Windows 10, era molto probabile che questo momento arrivasse, grazie al numero sempre crescente di giocatori che stanno provando Linux.
Dai dati dell'ultimo sondaggio di ottobre 2025, la distribuzione dei sistemi operativi vede Windows è al 94,84%, in calo dello 0,75%; Linux raggiunge il 3,05%, con un aumento dello 0,41%; mentre macOS si attesta al 2,11%, con un incremento dello 0,34%.
Anche se il 3% può sembrare una cifra modesta per alcuni, è comunque rappresentativa di una tendenza in atto da tempo e riguarda milioni di utenti. L'ultima volta che Valve ha comunicato un conteggio degli utenti attivi mensili risale al 2022 e da allora Steam ha visto una crescita significativa: se ci si basa su quei numeri, gli utenti Linux attivi mensilmente supererebbero già i 4 milioni.
I numeri sono fortemente influenzati proprio dalla Steam Deck, che utilizza SteamOS, un sistema Linux, e che continua a mantenersi costantemente tra i primi dieci prodotti più venduti su Steam a livello globale. Inoltre, con i recenti rumor e leak riguardanti la possibile uscita dello Steam Frame, un visore VR con SteamOS Linux, è molto probabile che la quota di utenti Linux continui a crescere.
La percentuale record di Linux su Steam viene confermata anche dai dati specifici sulle distribuzioni Linux: SteamOS rappresenta circa il 27% di tutte le installazioni Linux rilevate, grazie all'hardware Steam Deck. Per quanto riguarda i processori, su Linux la quota di mercato Intel ha guadagnato un punto percentuale arrivando al 32,89%, contro il 67,1% di AMD. Su Windows, invece, Intel detiene il 57,8% mentre AMD il 42%.
20 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
a sforzarsi troppo, dalle mie parti, dicono si rischi di CaGarSi addosso ...
Dormi tranquillo, che nessuno viene a casa tua a disinstallare il tuo caro Windows...
grazie amore , era necessario venissi tranquillizzato (già mi immaginavo te in qualità di uomo nero che veniva nella mia cameretta con la sua USB al seguito)
Stappate le bottiglie di champagne !!!!
Di fatto Steam OS non compare nemmeno, forse rientra nel 0,31% di Arch Linux? Però vedo che Manjaro che è sempre basato su Arch ha una voce a parte... resta che comunque gli utenti Steam Deck resterebbero circa il 10% degli utenti linux su steam, non mi pare siano numeri così determinanti.
Di fatto Steam OS non compare nemmeno, forse rientra nel 0,31% di Arch Linux? Però vedo che Manjaro che è sempre basato su Arch ha una voce a parte... resta che comunque gli utenti Steam Deck resterebbero circa il 10% degli utenti linux su steam, non mi pare siano numeri così determinanti.
Ero stato imbrogliato anch'io, all'inizio...
SteamOS ha una voce a parte, la vedi se selezioni il pinguino nel filtro in alto a sx.
Non so perché nel riepilogo generale sia assente...
E dato che è una derivata di Ubuntu LTS posso presumere che possa rientrare in quel 0,11% ?
In ogni caso, il mancato supporto a moltissimi PC da parte di M$ non farà altro che aumentare il numero di utenti GNU/Linux
Dai che piano piano il pinguino prende piede anche sui PC desktop e non solo sui server ... della serie "chi va piano va sano e lontano"
SteamOS ha una voce a parte, la vedi se selezioni il pinguino nel filtro in alto a sx.
Non so perché nel riepilogo generale sia assente...
Grazie non sapevo di quel menu è in effetti questo grafico avrebbe più senso nell'articolo:
Link ad immagine (click per visualizzarla)
Con steamOS Holo (che una ricerca veloce risulta proprio la versione basata su arch nata per Steam Deck) che seppure in leggero calo ha quasi il 30% delle istallazioni linux
già che ci sono metto anche questo link in cui si parla di alcune distro linux pensate per i giocatori:
https://softwareupgrade.altervista....nux-gamer-2025/
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".