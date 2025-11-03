Steam: gli utenti Linux sfondano la barriera del 3% con l'aiuto della Steam Deck

Steam su Linux raggiunge per la prima volta il 3,05% degli utenti totali, grazie al successo della Steam Deck e all'addio a Windows 10. Un risultato che segna una crescita importante per il gaming open source e apre nuove prospettive per milioni di giocatori

Gli utenti Linux su Steam, secondo le rilevazioni Hardware & Software di ottobre 2025 della piattaforma gaming, hanno superato per la prima volta la soglia del 3%. Il trend era ormai chiaro da tempo e con la fine del supporto a Windows 10, era molto probabile che questo momento arrivasse, grazie al numero sempre crescente di giocatori che stanno provando Linux.

Dai dati dell'ultimo sondaggio di ottobre 2025, la distribuzione dei sistemi operativi vede Windows è al 94,84%, in calo dello 0,75%; Linux raggiunge il 3,05%, con un aumento dello 0,41%; mentre macOS si attesta al 2,11%, con un incremento dello 0,34%.

Anche se il 3% può sembrare una cifra modesta per alcuni, è comunque rappresentativa di una tendenza in atto da tempo e riguarda milioni di utenti. L'ultima volta che Valve ha comunicato un conteggio degli utenti attivi mensili risale al 2022 e da allora Steam ha visto una crescita significativa: se ci si basa su quei numeri, gli utenti Linux attivi mensilmente supererebbero già i 4 milioni.

I numeri sono fortemente influenzati proprio dalla Steam Deck, che utilizza SteamOS, un sistema Linux, e che continua a mantenersi costantemente tra i primi dieci prodotti più venduti su Steam a livello globale. Inoltre, con i recenti rumor e leak riguardanti la possibile uscita dello Steam Frame, un visore VR con SteamOS Linux, è molto probabile che la quota di utenti Linux continui a crescere.

La percentuale record di Linux su Steam viene confermata anche dai dati specifici sulle distribuzioni Linux: SteamOS rappresenta circa il 27% di tutte le installazioni Linux rilevate, grazie all'hardware Steam Deck. Per quanto riguarda i processori, su Linux la quota di mercato Intel ha guadagnato un punto percentuale arrivando al 32,89%, contro il 67,1% di AMD. Su Windows, invece, Intel detiene il 57,8% mentre AMD il 42%.