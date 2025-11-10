Record di copie vendute per Red Dead Redemption 2: è il quarto videogioco più venduto di sempre

Red Dead Redemption 2 ha venduto 79 milioni di copie, diventando il quarto gioco più venduto di sempre e il più acquistato degli ultimi sette anni. Il franchise ha superato le 106 milioni di copie totali, battendo titoli come Mario Kart 8 e The Witcher 3

Red Dead Redemption 2 continua a scrivere la storia dei videogiochi. Secondo gli ultimi dati pubblicati da Take-Two Interactive, il capolavoro western di Rockstar Games ha raggiunto quota 79 milioni di copie vendute in tutto il mondo, diventando così il quarto videogioco più venduto di tutti i tempi.

Il dato, inserito nel più recente report finanziario del publisher, è passato quasi inosservato perché pubblicato insieme alla notizia del rinvio di GTA 6 al 26 novembre 2026. Tuttavia, si tratta di un traguardo eccezionale: nessun altro gioco uscito negli ultimi sette anni ha venduto così tanto.

Con questo risultato, l'intera saga di Red Dead Redemption ha superato 106 milioni di copie complessive, confermando l'enorme successo del franchise. Red Dead Redemption 2 ha così superato le vendite di titoli di culto come Elden Ring, Monster Hunter: World, Call of Duty: Modern Warfare, The Witcher 3: Wild Hunt, The Sims e persino PUBG (che però è diventato free-to-play nel 2022).

Red Dead Redemption 2 supera anche un colosso come Mario Kart 8

Il western targato Rockstar ha anche superato Mario Kart 8, conquistando ufficialmente la quarta posizione nella classifica dei videogiochi più venduti di sempre. Davanti a lui restano solo tre colossi: Minecraft con 350 milioni di copie, GTA 5 con 220 milioni e Wii Sports con 82,9 milioni.

Il successo del titolo, uscito nel 2018, testimonia la sua straordinaria longevità e l'impatto duraturo sul pubblico. Il gioco è stato acclamato dalla critica per il suo mondo aperto realistico, la profondità narrativa e la cura maniacale per i dettagli.

Sorprendentemente, nonostante nel 2022 Rockstar avesse dichiarato di voler ridurre gli aggiornamenti per Red Dead Online, a luglio 2025 è arrivato un update imprevisto con quattro nuove avventure: Strange Tales of The Plague, Strange Tales of Modern Science, Strange Tales of The Bayou e Strange Tales of The Wilderness. Un segnale che lo studio non ha ancora del tutto chiuso con il suo amato universo western, in attesa del terzo capitolo...