Verificare la compatibilità dei giochi Switch per la nuova Switch 2 ora è più facile

Nintendo ha lanciato un tool online per verificare la compatibilità dei giochi Switch con la nuova Switch 2. Basta inserire il nome del titolo per conoscere se è supportato o presenta problemi. Il servizio, al momento solo in inglese, sarà presto disponibile anche in altre lingue.

Buone notizie per chi ha una Nintendo Switch 2 o prevede di acquistare la console nel corso delle prossime settimane, magari sfruttando uno degli sconti del Black Friday. Nintendo, infatti, ha messo a disposizione dei suoi utenti un tool per verificare la compatibilità dei giochi per la Switch con la Switch 2. Utilizzarlo è facilissimo e basta collegarsi alla pagina web realizzata da Nintendo e inserire il nome del gioco per effettuare la verifica. Per il momento, è disponibile solo la versione inglese ma a breve dovrebbe essere esteso il supporto anche ad altre lingue.

Una verifica rapida

Per verificare la compatibilità di un gioco per Nintendo Switch con Switch 2 basta accedere a questa pagina web e inserire, nell'apposito campo di ricerca, il nome del titolo da verificare. A questo punto è sufficiente attendere i pochi istanti necessari per la verifica. Il sistema fornirà all'utente tutte le informazioni sulla compatibilità. Il messaggio "Supported - Game behavior is consistent with Nintendo Switch" confermerà che il gioco per Switch può essere utilizzato anche su Switch 2, console che continua a registrare vendite record.

Il responso della verifica offre anche qualche dettaglio in più e, ad esempio, informa l'utente se in passato erano presenti dei problemi di compatibilità, risolti poi con un aggiornamento. Come indicato nella descrizione, inoltre, la verifica è valida sia per i giochi in edizione fisica che per le versioni digitali. In alcuni casi potrebbe apparire il messaggio "Unsupported Problems with game progression have been found", con anche l'ultima data di verifica, così da avvertire l'utente in merito ai problemi registrati.