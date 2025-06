Resident Evil Requiem reintroduce la terza persona: sarà possibile alternare con la prima in qualsiasi momento

In Resident Evil Requiem sarà possibile alternare tra la visuale in prima o terza persona in qualsiasi momento durante tutta l'avventura. A confermarlo è stata direttamente Capcom durante la Summer Game Fest

Una delle principali novità introdotte nel 2017 con Resident Evil VII fu naturalmente la visuale in prima persona. Tuttavia, mentre una parte dei fan ne hanno apprezzato i pregi, un'altra parte è rimasta piuttosto affezionata alla visuale in terza persona tradizionale. Altri vorrebbero perfino il ritorno della telecamera fissa come nei capitoli originali.

Ebbene, con Resident Evil Requiem, nuovo capitolo canonico della saga, i primi verranno accontentati: il gioco consentirà di alternare in qualsiasi momento la visuale tra prima e terza persona. Naturalmente, parliamo della terza persona con telecamera libera.

In realtà non si tratta di una vera e propria novità. In Resident Evil Village – ottavo e ultimo capitolo rilasciato nel 2021 – all'interno della Winters' Expansion è stata inserita una modalità in terza persona, molto simile a quanto si è visto nella demo a porte chiuse mostrata durante la Summer Game Fest.

In quel caso, però, la modalità era disponibile solo all'interno del DLC. Nel caso di Resident Evil Requiem, Capcom ha confermato che l'alternanza tra le due visuali sarà disponibile in qualsiasi momento durante tutta l'avventura, un cambiamento – o meglio, un ritorno al passato – che, secondo quanto riportato da Engadget, è stato accolto a dir poco con entusiasmo dal pubblico presente alla proiezione.

È ovvio che la visuale in terza persona limita l'immersione. Nella demo mostrata alla SGF, era più che altro l'atmosfera a trasmettere paura e tensione. Di conseguenza, senza la visuale in soggettiva e con un angolo di visione maggiore, quell'effetto tende a risultare meno incisivo.

Ad ogni modo, noi apprezziamo che Capcom abbia lasciato finalmente la scelta al giocatore consentendo agli utenti di decidere quale sia il tipo di esperienza più adatta alle proprie esigenze e chissà se un giorno i puristi non avranno nuovamente la possibilità di giocare con una telecamera fissa.