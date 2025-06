Capcom ha presentato Requiem, il nuovo capitolo della saga principale di Resident Evil

Raccoon City torna a essere teatro dell'orrore con Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo annunciato da Capcom durante il Summer Game Fest 2025. Il debutto è fissato per il 27 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Sviluppato con il motore grafico RE ENGINE, il gioco punta tutto su un realismo disturbante: volti ricchi di micro-espressioni, texture della pelle ad alta definizione e persino gocce di sudore che si percepiscono quasi fisicamente sullo schermo.

Requiem rappresenta il nono titolo principale nella longeva serie survival horror giapponese. Questa volta, l'ambientazione riconduce i giocatori nelle vie contaminate di Raccoon City, epicentro del disastro biologico più noto del franchise. L'atmosfera si muove su un doppio binario: da un lato un orrore psicologico opprimente, dall’altro sequenze d’azione intense e dinamiche, da sempre marchio di fabbrica del brand.

La narrazione si avvicina a una struttura cinematografica, valorizzata anche da una localizzazione completa che include doppiaggio in nove lingue (tra cui italiano) e sottotitoli in ben quindici. La diffusione globale è chiara fin dal primo momento e si amplierà ulteriormente con una demo giocabile prevista alla Gamescom 2025.

Protagonista della nuova storia sarà Grace Ashcroft, un'agente FBI con legami indiretti con Raccoon City. Figlia di Alyssa Ashcroft, che è già apparsa in Resident Evil Outbreak, Grace si trova a indagare sulla stessa città distrutta da un attacco nucleare ed entrerà in contatto con orrori e segreti della saga.

Il trailer ufficiale, mostrato in chiusura dell’evento, lascia intravedere nuovi nemici, ambientazioni claustrofobiche e un uso sapiente della luce, che gioca con l'oscurità per aumentare la tensione. Le aspettative sono alte, alimentate da una realizzazione tecnica che non cerca scorciatoie e da un ritorno narrativo alle origini della saga.

L'appuntamento è fissato per l'inizio del 2026, con la promessa di ulteriori rivelazioni nel corso dell’anno. Resident Evil Requiem si prepara a far riscoprire il terrore con una nuova veste, senza dimenticare ciò che ha reso celebre la serie: la paura che si insinua lentamente, ma non lascia scampo.