ROG Xbox Ally: svelata la data di uscita ufficiale delle nuove handheld

Microsoft ha svelato la data di uscita delle nuove ROG Xbox Ally e Ally X, pronte al debutto in Italia nel corso del prossimo mese di ottobre 2025 ma ancora senza un prezzo di vendita ufficiale

Microsoft ha annunciato la data di uscita ufficiale delle nuove ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X. Le due console portatili arriveranno fin dal day one anche in Italia che sarà tra i primi mercati di distribuzione, anticipando il lancio globale previsto per i primi mesi del 2026. L'annuncio si accompagna anche alla partenza ufficiale del nuovo programma di compatibilità che punta a offrire agli utenti un supporto maggiore per il gaming in mobilità con Windows.

Quando arrivano le nuove ROG Xbox Ally

Le nuove console handheld realizzate da ASUS e Microsoft saranno disponibili a partire dal prossimo 16 ottobre 2025. L'annuncio ufficiale è arrivato in queste ore e conferma la disponibilità dei nuovi prodotti anche in Italia. Il nostro Paese, infatti, è stato incluso nei 36 mercati che saranno protagonisti del lancio commerciale delle handheld.

Per il momento, non ci sono informazioni in merito ai prezzi di vendita, essenziali per valutare le reali potenzialità dei nuovi modelli, che saranno mostrati in pubblico in occasione della Gamescom 2025, al via in queste ore. Ulteriori dettagli in merito dovrebbero arrivare a breve.

Ricordiamo che la ROG Xbox Ally potrà contare sul chip Ryzen Z2 A (4 core e architettura Zen 2), 16 GB di RAM e 512 GB di SSD oltre a una batteria da 60 Wh mentre la versione X includerà il chip Ryzen Z2 Extreme (con 8 core e architettura Zen 5 oltre a una GPU RDNA 3.5), 24 GB di RAM, 1 TB di SSD e una batteria da 80 Wh. Per entrambi i modelli c'è un display da 7 pollici con pannello IPS, risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz.

Le console permetteranno agli utenti di giocare in modalità nativa, tramite cloud e anche con Riproduzione remota dalla propria console. Per tutti i dettagli sulla scheda tecnica potete dare un'occhiata all'articolo sulla presentazione delle nuove ROG Xbox Ally.

L'obiettivo è migliorare la compatibilità

Microsoft ha annunciato anche il nuovo Handheld Compatibility Program che mira a incrementare la compatibilità dei giochi con i dispositivi portatili come le nuove Ally. Nella libreria dei giochi sarà incluso un badge per chiarire il livello di compatibilità, con indicazioni come "Ottimizzato per dispositivi portatili" o "Per lo più compatibile". Microsoft introdurrà anche il parametro Windows Performance Fit che offrirà agli utenti un'informazione rapida in merito alle prestazioni attese per il gioco sul proprio hardware portatile.