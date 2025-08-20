Xbox Cloud Gaming costa troppo? Microsoft lavora a una soluzione

Microsoft guarda al futuro del gaming, andando alla ricerca di nuove opzioni per incrementare la sua attività e potenziare i servizi già disponibili per gli utenti. Uno dei possibili scenari di sviluppo è rappresentato da Xbox Cloud Gaming. Il servizio che consente l'accesso ai giochi in streaming potrebbe registrare un'importante novità, diventando più accessibile ed economico in modo da incrementare il numero di utenti attivi.

Una nuova strategia per Xbox Cloud Gaming

Per accedere a Xbox Cloud Gaming è necessario attivare un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, oggi disponibile con un costo di 17,99 euro al mese. Nonostante i tanti contenuti inclusi nell'abbonamento, il canone è abbastanza elevato e può rappresentare un ostacolo di non poco conto, soprattutto per i giocatori occasionali a cui il servizio di gaming in cloud di Microsoft potrebbe rivolgersi in futuro con maggiore decisione. Risolvere il problema del "paywall" è una delle priorità dell'azienda.

Come confermato da Jason Ronald, VP della divisione Next Generation di Microsoft, l'azienda sta valutando nuove opzioni per Xbox Cloud Gaming e, in particolare, un piano più economico per accedere al catalogo di giochi in streaming. Ronald ha evidenziato: "Una delle cose che vediamo è che molti giocatori usano Game Pass Ultimate per accedere al cloud, che sia il modo principale in cui giocano o un modo aggiuntivo per giocare in mobilità. Penso che per noi, questo apra davvero l'opportunità di renderlo molto più conveniente e accessibile ai giocatori".

Le parole del manager di Microsoft rappresentano un'idea di sviluppo del servizio e, per il momento, non possono essere considerate come una conferma ufficiale in merito all'arrivo di un piano economico per il cloud gaming. Al prezzo giusto, un piano di questo tipo potrebbe fare la differenza e potrebbe convincere tanti utenti ad attivare un abbonamento, sostenendo la strategia di Microsoft, sempre più concentrata sui servizi e meno sull'hardware per il suo futuro nel gaming.

Ronald ha comunque evidenziato che lo sviluppo della prossima generazione di console è in corso: "Insieme ad AMD, stiamo progettando chip e hardware dedicati per abilitare la prossima generazione di esperienze di gioco". Le novità future da parte di Microsoft nel settore del gaming potrebbero essere diverse. Ulteriori dettagli in merito arriveranno nei prossimi mesi.