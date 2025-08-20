Dawn of War IV riportato in vita: il leggendario RTS di Warhammer torna con 4 fazioni e 70 missioni epiche

Durante l'Opening Night Live della Gamescom è stato annunciato Warhammer 40.000: Dawn of War IV, nuovo capitolo della storica saga RTS. Tra le novità, quattro campagne dedicate alle diverse fazioni, oltre 70 missioni, modalità multiplayer e il ritorno di Last Stand

Gamescom 2025 si apre con un annuncio che i fan di Warhammer attendevano da anni: Deep Silver e KING Art Games (i tre precedenti capitoli sono stati sviluppati da Relic Entertainment) hanno presentato ufficialmente Warhammer 40.000: Dawn of War IV, nuovo capitolo della storica serie di strategia in tempo reale. Il reveal mondiale è arrivato con un trailer cinematografico in CGI che mostra battaglie su larga scala e introduce le fazioni protagoniste.

Il filmato segue Cyrus, capitano della 10ª Compagnia dei Blood Ravens, che ripercorre la sua vita fatta di guerra e sacrificio. Attraverso i suoi occhi si scoprono le quattro fazioni giocabili al lancio: Space Marines, Ork, Adeptus Mechanicus e Necron. Il trailer conferma anche il ritorno di personaggi storici come Jonah e Gorgutz, mentre mostra l'intensità di scontri sia in mischia che a distanza.

Dal punto di vista del gameplay, Dawn of War IV segna un ritorno alla costruzione di basi, alla gestione di risorse e al comando di grandi eserciti, senza rinunciare a nuove soluzioni che arricchiscono l'esperienza strategica. Le campagne single player coprono oltre 70 missioni e offrono percorsi narrativi separati per ogni fazione, con una struttura non lineare che spinge alla rigiocabilità. La storia è ambientata sul pianeta Kronus, circa 200 anni dopo gli eventi di Dark Crusade, ed è stata co-scritta da John French della Black Library.

Il titolo non si limita alla modalità campagna: sono confermate schermaglie, multiplayer competitivo, cooperativa e il ritorno della modalità Last Stand, molto amata dai fan. In totale, il lancio includerà più di 10 comandanti giocabili, oltre 110 unità ed edifici con opzioni di personalizzazione, insieme a un editor e al classico strumento Painter per modificare l'aspetto delle armate.

Tra le novità spicca anche il Combat Director, un sistema che rende più spettacolari e cinematografici gli scontri corpo a corpo, con l'obiettivo di aumentare l'impatto visivo delle battaglie. Con circa 40 minuti di scene in CGI e campagne arricchite da contenuti opzionali, Dawn of War IV si presenta come il capitolo più ampio e ambizioso mai realizzato per la saga.