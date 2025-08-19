Ratatan sta arrivando: il seguito spirituale di Patapon ha una data di uscita

Ratatan sarà disponibile a breve: il gioco arriverà in accesso anticipato su Steam a partire dal prossimo 18 settembre come annunciato in queste ore dal team di sviluppo

Dopo il rinvio arrivato nelle scorse settimane, Ratatan ha, finalmente, una data di uscita e sarà disponibile a breve in accesso anticipato su Steam. Il debutto era inizialmente previsto per lo scorso 25 luglio ma Ratata Arts è stata costretta a cambiare i piani per il lancio del seguito spirituale di Patapon, finanziato in modo rapido grazie a una campagna Kickstarter di grande successo.

Ratatan arriva su Steam

La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 18 settembre. Tra un mese esatto, infatti, il nuovo titolo sarà disponibile in accesso anticipato su Steam dove, per il momento, è possibile scaricare la demo. Il gioco sarà disponibile con interfaccia e sottotitoli in italiano.

Ricordiamo che il lancio era stato posticipato, senza fissare una nuova data di uscita, all'inizio di luglio, con l'obiettivo di garantire agli sviluppatori più tempo per poter ottimizzare al meglio tutti i dettagli del titolo e, soprattutto, risolvere alcune problematiche emerse (anche grazie ai feedback degli utenti) dalla demo del gioco.

Come detto, si tratta del seguito spirituale di Patapon e le sue caratteristiche sono chiarite dalla breve descrizione fornita dagli sviluppatori "Ratatan è un gioco d'azione ritmico stile Rogue che combina giochi ritmici e attività a scorrimento laterale, con un gameplay online in co-op che supporta fino a 4 giocatori. Inizia un'intensa battaglia con oltre 100 personaggi che combattono in un'enorme mischia. Sconfiggiamo i nemici insieme!" In attesa del lancio, potete aggiungere Ratatan alla vostra lista desiderati direttamente dalla pagina del gioco su Steam.

L'accesso anticipato darà il via alla seconda fase di sviluppo, dopo la campagna Kickstarter che ha permesso di raccogliere i fondi per arrivare al lancio di una prima versione del gioco. Nel corso dei prossimi mesi, anche grazie al supporto da parte della community, arriveranno nuovi contenuti che andranno ad arricchire l'esperienza offerta da Ratatan.

Il trailer del gioco

