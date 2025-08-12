Retro gaming: le offerte Amazon per divertirsi come si faceva una volta e c'è anche un Arcade vecchio stile con Street Fighter

Abbiamo selezionato le migliori offerte Amazon sul retrogaming, basandoci sulla media delle recensioni e sul numero di unità acquistate. Dalle portatili cariche di classici alle console plug and play, fino a un cabinato arcade con Street Fighter, ce n'è per tutti i gusti nostalgici

Per gli amanti dei videogiochi di ieri, su Amazon si trova una serie di offerte che riportano direttamente alle sale giochi e alle console di casa degli anni '80 e '90. La nostra selezione si basa su due criteri: media delle recensioni e numero di unità acquistate, per proporre solo prodotti che hanno già convinto molti appassionati.

Portatili retrò cariche di classici

Tra le soluzioni più gettonate ci sono le console portatili con migliaia di giochi preinstallati. Modelli come la R36S offrono oltre 10.000 titoli con schermo IPS da 3,5 pollici e joystick di precisione, a 22,90. Salendo di livello, la R40S porta in tasca più di 30.000 giochi grazie alla scheda da 256 GB, processore a 64 bit e batteria da 3800 mAh per fino a 10 ore di gioco, a 59,99.

Compatte con uscita TV e multiplayer

Per chi vuole giocare anche sul grande schermo, modelli come la Arespark da 3 pollici includono due controller, uscita TV e 520 giochi classici a 20,99.

Stick e box plug and play

Per un approccio da gioco da salotto, le console stick come il modello con 40.000 giochi e 128 GB a 24,88 o la versione 4K HDMI con oltre 20.000 titoli e due controller wireless a 23,30 offrono un'enorme libreria pronta all'uso. Si collegano alla TV via HDMI e supportano diversi emulatori, dal PS1 al MAME.

Mini arcade e gadget da collezione

Per chi cerca soprattutto estetica e nostalgia, non mancano mini cabinati e console tascabili. Queste sono l'ideale per chi vuole dotarsi anche di oggetti belli da vedere e che ricordino a tutti gli ospiti a casa quello che è stato il passato dei videogiochi. Come il modello Legami con 152 titoli a 16,95 o le varianti con schermi da 2,5 e 2,8 pollici e batterie integrate, ideali da portare sempre con sé. Un'alternativa è la console con 216 giochi per singolo giocatore e 84 per due giocatori, con doppio gamepad e batteria da 1000 mAh, proposta a 26,49. Molto bello anche quello dedicato a Pac-Man.

Dedicata agli appassionati Nintendo

Se si è alla ricerca di qualcosa di ufficiale, invece, Nintendo Classic Mini NES a 219 è una soluzione imperdibile per tutti gli appassionati Nintendo.

L'Arcade con Street Fighter

Chiudiamo con un prodotto completamente diverso dagli altri: un cabinato arcade di dimensioni reali con monitor da 17 pollici, Wi-Fi integrato e 14 giochi Capcom preinstallati, tra cui diverse versioni di Street Fighter II, Final Fight e Captain Commando. Il modello Arcade1Up Street Fighter Legacy è pensato per chi vuole ricreare a casa l'atmosfera delle sale giochi, completo di marquee illuminato e portamonete a rilievo, disponibile a 499.