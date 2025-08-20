Call of Duty Black Ops 7: ecco la data di uscita, la Beta e tutte le novità

Black Ops 7 arriverà il 14 novembre su console e PC con una campagna cooperativa, 18 mappe multiplayer, il ritorno della modalità Zombi e una Beta aperta a ottobre. Ecco cosa aspettarsi dal nuovo capitolo della saga di Call of Duty

Call of Duty: Black Ops 7 debutterà il 14 novembre su Xbox, PlayStation e PC (Battle.net e Steam), quando porterà in dote una campagna cooperativa, nuove modalità multigiocatore e il ritorno dell'esperienza Zombi. Il titolo sarà disponibile anche tramite Game Pass dal giorno del lancio.

La storia si ambienta nel 2035, quando il pianeta è travolto da conflitti e tensioni psicologiche ereditate dagli eventi di Black Ops 2 e Black Ops 6. Raul Menendez torna con un messaggio televisivo inquietante mentre The Guild, una potente corporazione tecnologica, si propone come baluardo dell'umanità. David Mason guida la squadra JSOC in missioni segrete che conducono nella città mediterranea di Avalon, teatro di un intrigo capace di trascinare i protagonisti in un vortice di segreti e vecchi fantasmi.

La campagna può essere affrontata in solitaria o insieme ad altri giocatori. Tra scenari illuminati al neon in Giappone, coste mediterranee e paesaggi più oscuri, l'avventura culmina con l'Endgame, fase finale dove ogni abilità acquisita sarà messa alla prova.

Il comparto multigiocatore propone 16 mappe 6v6 e 2 mappe 20v20 al lancio. Dai quartieri futuristici di Tokyo ai ghiacci ostili dell'Alaska, ogni arena offre possibilità tattiche diversificate. Tra le meccaniche di movimento, viene introdotto un sistema di Omnimovement che incrementa la libertà d'azione durante i combattimenti.

Non manca la modalità Zombi, con una nuova esperienza a round firmata Treyarch. Ambientata nell'Etere Oscuro, proietta i giocatori in un incubo mutevole, tra nebbie costanti e creature che non trovano pace, dove sopravvivere diventa una discesa nella follia.

Prima del lancio ufficiale si terrà una Beta accessibile su tutte le piattaforme. Dal 2 ottobre sarà attiva la fase Early Access per chi ha preordinato, mentre dal 5 ottobre la Open Beta consentirà a tutti di provare il gioco fino all'8 ottobre.

Black Ops 7 sarà disponibile anche in Vault Edition, solo digitale al prezzo di 99,99 dollari, con contenuti esclusivi: accesso anticipato alla Beta, pacchetto Sfida Reznov, BlackCell valido per una stagione, collezione Operatori e Armi Mastercraft, pacchetto Ultra GobbleGum per la modalità Zombi e un gettone di sblocco permanente.

Il nuovo capitolo sarà giocabile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, con piena integrazione Xbox Play Anywhere. L'appuntamento è fissato al 14 novembre, quando il franchise tornerà a scuotere gli appassionati con una combinazione di azione, tensione narrativa e modalità competitive.