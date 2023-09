Nintendo Switch 2 era alla Gamescom e faceva girare uno Zelda 'pompato'

Era dietro le quinte, a quanto pare, ma c'era e gli sviluppatori di videogiochi l'avrebbero vista in azione: stiamo parlando di Switch 2, la prossima console di casa Nintendo di cui si vocifera l'arrivo ormai da mesi. Secondo quanto riportato da Eurogamer, la casa nipponica avrebbe tenuto presentazioni a porte chiuse per gli sviluppatori, mostrando tech demo per evidenziare le qualità della nuova console.

"Una demo di Switch 2 è una versione modificata del titolo di lancio di Switch Zelda: Breath of the Wild, progettata per sfruttare le specifiche superiori di Switch 2. (Per essere chiari, però, questa è solo una demo tecnica. Non vi è alcun suggerimento che il gioco verrà ripubblicato)", scrive Eurogamer. Un'altra demo tecnica mostrata, secondo VGC, sarebbe stata quella di The Matrix Awakens, basata su Unreal Engine 5, e riprodotta usando la tecnologia di upscaling DLSS di NVIDIA per garantire il ray tracing e un'elevata qualità d'immagine.

Nintendo deve ancora uscire allo scoperto sul successore di Switch, ma si prevede che il nuovo hardware arriverà nel corso del 2024, probabilmente nella seconda parte anche se la società non disdegnerebbe anticipare i tempi.

Voci di corridoio riportano che alcuni sviluppatori di primo piano avrebbero già per le mani i kit di sviluppo. In passato si è anche parlato della possibile retrocompatibilità della nuova console con il parco titoli di Switch e di una potenza simile a Xbox One e PS4, anche se il tutto va preso con le dovute cautele.

A tal proposito è bene ricordare che Nintendo ha una lineup di giochi per Switch per fine 2023 e inizio del prossimo anno molto interessante: Super Mario Bros. Wonder, remake del gioco di ruolo di Super Mario, e un WarioWare, seguiti da un gioco sulla Principessa Peach e il porting di Luigi's Mansion 2. Metroid Prime 4, invece, non ha ancora una data di uscita.