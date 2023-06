La prossima console di Nintendo potente come Xbox One / PS4, lo rivela Activision

Durante un'udienza nella causa tra FTC e Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard sono emersi nuovi dettagli sulla console di prossima generazione Nintendo. Al riguardo è stato interrogato Bobby Kotick, CEO di Activision, che avrebbe già discusso con la casa giapponese della nuova piattaforma.

In particolare, a Kotick sono stati chiesti alcuni approfondimenti sull'accordo decennale che Microsoft ha stretto con Nintendo e l'approdo di Call of Duty su Nintendo Switch. Kotick ha risposto che l'accordo in questione riguarda la prossima generazione di Nintendo, ragione per cui l'arrivo di Call of Duty su Switch potrebbe essere una semplice speculazione.

Inoltre, Kodick ha sottolineato che la nuova console della grande N dovrebbe avere una potenza paragonabile a PlayStation 4 o Xbox One. Secondo i primi indizi, la soprannominata "Switch 2" dovrebbe anche mantenere le stesse caratteristiche ibride di quella attuale. Considerando le capacità della precedente generazione di Sony e Microsoft, se le parole di Kotick si rivelassero reali sarebbe un bel balzo in avanti in termini prestazionali per Nintendo.

Tuttavia, almeno per il momento, l'unica informazione ad apparire quasi certa è che Nintendo ha definito la sua nuova console. D'altronde, proprio ieri abbiamo riportato le parole del CEO Shuntaro Furukawa, il quale ha menzionato anche la retrocompatibilità di cui dovrebbe godere la prossima generazione.

A questo punto, preso atto che Switch non subirà più alcuna revisione hardware, ovvero non ci saranno ulteriori modelli aggiornati, è plausibile che l'annuncio della prossima console non sia troppo lontano. Non rimane, quindi, che attendere le parole ufficiali di Nintendo.