Nintendo Switch: calano le vendite hardware, tengono quelle software. Nessuna nuova console entro un anno

Nell'ultimo resoconto agli investitori, fatto via Bloomberg, Nintendo ha condiviso i dati relativi al primo trimestre del 2023 (che chiude l'anno fiscale 2022). I dati mostrano un calo nelle vendite delle console Switch che secondo le previsioni dell'azienda continuerà per tutto il 2023, mentre quelle dei giochi rimangono piuttosto stabili.

D'altronde, Nintendo Switch sta per compiere il suo settimo anno sul mercato, un ciclo che ha già visto passare il picco delle vendite e percorre adesso la sua fase discendente. Nell'ultimo anno, infatti, la console ha venduto circa 18 milioni di unità, in diminuzione del 22% rispetto all'anno precedente.

Nintendo ha previsto anche un ulteriore calo nel corso dell'anno fiscale 2023 (da marzo 2023 a marzo 2024), con un venduto che non dovrebbe superare i 15 milioni di unità. Il presidente della società, Shuntaro Furukawa, ha perfino sottolineato che l'obiettivo di Nintendo è ambizioso, ma che si impegnerà al massimo per realizzarlo.

"Sostenere lo slancio delle vendite per Switch nel suo settimo anno sarà difficile. Il nostro obiettivo di vendere 15 milioni di unità in questo anno fiscale è un po' eccessivo. Ma faremo del nostro meglio per spingere le vendite durante le festività natalizie in modo da poter raggiungere il traguardo" ha dichiarato Furukawa.

A sorprendere non è tanto il calo fisiologico delle vendite hardware, quanto la continuità che garantisco quelle software. Il nuovo Pokemon Scarlatto e Violetto ha recentemente superato i 22 milioni di copie vendute dal lancio avvenuto un anno fa. Mario Kart 8 Deluxe, invece, è vicino ai 54 milioni.

Per il nuovo anno fiscale, la grande N potrà contare su titoli del calibro di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rilasciato proprio questa settimana, oltre ai vari DLC per Pokemon e Mario Kart 8 Deluxe e forse anche per lo stesso Zelda. Dal punto di vista del software, insomma, Nintendo ha diversi prodotti first-party a supporto dei suoi obiettivi di vendita.

Per quanto riguarda l'hardware, invece, non ci sono novità all'orizzonte, né per una nuova console né per un secondo aggiornamento di Switch. Furukawa ha precisato che non vi è alcun piano sul fronte della piattaforma fino al 2024.

Le affermazioni del presidente di Nintendo risulterebbero in linea con le previsioni delll'analista Pier Harding-Rolls. L'esperto ha riferito a Eurogamer che si aspetta il lancio di una nuova console entro la fine del 2024.

"Mi aspetto che il nuovo Zelda guidi le vendite hardware per coloro che decidono di passare al nuovo modello OLED e probabilmente per qualche nuovo cliente che ancora non ha acquistato la console. Questo aiuterà Nintendo a raggiungere l'obiettivo dei 15 milioni di unità spedite quest'anno, entro marzo 2024. Mi aspetto che una nuova console venga rilasciata verso la fine del 2024".