Nintendo: la prossima console sarà retrocompatibile e ampiamente disponibile

Durante una sessione di domande e risposte, Nintendo ha fornito i primi dettagli sulla console di prossima generazione, che pare non arriverà prima di aprile 2024. Stando alle parole del CEO la società intende percorrere la strada della retrocompabilità già intrapresa dalla concorrenza e sarà prodotta in quantità sufficienti a soddisfare la domanda.

Ma partiamo dalla retrocompatibilità, un argomento non del tutto nuovo a Nintendo. Guardando al passato della casa giapponese, gran parte delle sue console – soprattutto le portatili – sono sempre state compatibili con i supporti delle generazioni precedenti. Una caratteristica che, anche per ragioni di design, Switch non ha potuto sfruttare.

Tuttavia, anche in questo caso non si è discusso di una retrocompatibilità hardware, bensì solo software. La nuova console, infatti, sfrutterà l'account Nintendo adottato anche per Switch consentendo un passaggio graduale alla nuova generazione. Naturalmente, si fa riferimento alle sole copie digitali legate all'account, ma non è stata fatta alcuna menzione alle controparti fisiche.

Shuntaro Furukawa, CEO di Nintendo, ha spiegato che verranno sfruttati gli oltre 290 milioni di account creati con Switch per garantire un passaggio graduale al nuovo hardware. D'altronde, la console ibrida rappresenta la generazione di maggior successo per Nintendo e la retrocompatibilità offerta dai concorrenti lascia poco spazio alle alternative: sarebbe semplicemente sconveniente non supportarla.

Altro dettaglio non di poco conto riguarda la produzione: la nuova console sarà rilasciata in una quantità sufficienti da soddisfare la richiesta. Va premesso che la distribuzione di Switch è stata influenzata dai problemi scaturiti dalla pandemia di COVID-19 e da una crisi delle materie prime che hanno dato spazio ai bagarini per rivendere le console anche al doppio del prezzo, soprattutto in Nord America.

Nintendo ritiene di poter evitare che una circostanza del genere si verifichi nuovamente, anche se in tal senso riteniamo che le dichiarazioni siano da interpretare con la giusta cautela. Sfortunatamente, si tratta di una condizione che non può controllare esclusivamente Nintendo, ma molto dipenderà dalle dinamiche di mercato. Tuttavia, le parole di Furukawa evidenziano comunque un impegno in questa direzione.