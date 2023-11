The Legend of Zelda, iniziati i lavori per un film live action

Nintendo ha annunciato di essere al lavoro su un adattamento cinematografico "live action" di The Legend of Zelda. Dopo il "botto" di Super Mario Bros. (oltre 1,3 miliardi di dollari di incassi), la casa nipponica vuole tornare a capitalizzare una delle sue IP di maggior successo portandola al di fuori del mondo dei videogiochi. Stavolta però si tratterà di una produzione con attori in carne e ossa.

Il film sarà diretto da Wes Ball, meglio noto per la trilogia di Maze Runner e il prossimo "Il regno del pianeta delle scimmie". Il creatore di Zelda, Shigeru Miyamoto, sarà coinvolto come produttore insieme ad Avi Arad.

"Qui è Miyamoto. Sto lavorando al film live-action di The Legend of Zelda ormai da molti anni con Avi Arad-san, che ha prodotto molti film di grande successo", ha detto Miyamoto in una dichiarazione pubblicata su X, ex Twitter. "Ci vorrà del tempo prima del suo completamento, ma spero che non vediate l'ora di vederlo".

Anche se non ci sono molti dettagli sul film in sé, Nintendo ha reso noto che sarà cofinanziato con Sony, ma sarà Nintendo a pagare oltre il 50% dei costi. Secondo Deadline, Derek Connolly (Jurassic World) si starebbe occupando della sceneggiatura.

"Producendo autonomamente contenuti visivi dalle nostre IP, Nintendo sta creando nuove opportunità per consentire a persone di tutto il mondo di accedere al mondo dell'intrattenimento che Nintendo ha costruito, attraverso mezzi diversi oltre alle sue console di gioco dedicate", ha affermato la società in una nota. "Impegnandosi profondamente nella produzione del film con l'obiettivo di far sorridere tutti attraverso l'intrattenimento, Nintendo continuerà i suoi sforzi per creare un intrattenimento unico e offrirlo a quante più persone possibile".

In passato si vociferò che Nintendo stesse lavorando a una serie di live-action di The Legend of Zelda per Netflix, ma quel progetto non ha mai visto la luce.