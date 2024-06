Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, su Nintendo Switch a novembre. Ecco il trailer

Oltre al nuovo The Legend of Zelda in salsa 2D e a Metroid Prime 4: Beyond, durante l'ultimo evento del Nintendo Direct è stato annunciato anche Mario & Luigi: Fraternauti alla carica. Il nuovo, coloratissimo action RPG arriverà a novembre in esclusiva su Switch.

L'appuntamento odierno con il Nintendo Direct è stato inaugurato da un nuovo episodio della serie Mario & Luigi. Le due mascotte del colosso giapponese uniranno le forze ancora una volta in Fraternauti alla carica (Brothership), action RPG che ripropone quanto già visto nell'ottimo Paper Jam (2015) e lo eleva all'ennesima potenza. Stile grafico cartoonesco, rinfrescato e modernizzato, e gameplay alla portata di tutti per il capitolo in arrivo a fine anno su Switch.

Mario e Luigi, di nuovo insieme in Fraternauti alla carica

"Tutti in coperta per una nuova avventura a tinte marinaresche di Mario e Luigi!", annuncia con entusiasmo Nintendo tramite il comunicato ufficiale. "I due fratelli tornano in azione in un nuovissimo capitolo della serie Mario & Luigi in cui saliranno a bordo dell'Isola Solcamari (parte nave e parte isola) per navigare attraverso il mondo di Elettria".

Impersonando l'emblematico duo di eroi 'baffuti', esploreremo un vasto arcipelago che sembra offrire una sorprendente varietà in termini di biomi, includendo paradisi tropicali e caotiche metropoli. Faremo nuove conoscenze, ma avremo anche modo di incontrare alcuni volti ben noti ai fan del franchise Nintendo, come la Principessa Peach e il temibile Bowser.

La nuova avventura di Mario e Luigi presenta immancabilmente delle meccaniche platform, ma il gameplay di Fraternauti alla carica ha una solida base 'ruolistica', come si può osservare nel primo trailer gameplay. Il comunicato diramato da Nintendo recita quanto segue: "Fai affidamento sul legame che unisce Mario e Luigi e usa le azioni fratelli per superare ogni ostacolo e gli attacchi fratelli per avere la meglio in dinamici combattimenti a turni".

Il coloratissimo Mario & Luigi: Fraternauti alla carica sarà disponibile dal prossimo 7 novembre, in esclusiva per Nintendo Switch.

Al Nintendo Direct abbiamo assistito ad altri due grandi annunci per i possessori della console ibrida. Parliamo di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, nuovo capitolo 2D in cui impersoneremo Zelda, e Metroid Prime 4: Beyond, titolo definitivo dell'attesissima avventura di Samus Aran in sviluppo da ben 7 anni - e che potrebbe sbarcare sia su Switch che sull'ipotetica Switch 2.