Nintendo conferma: il successore di Nintendo Switch svelato entro fine marzo 2025

Nintendo ha chiuso l'anno fiscale 2024 con vendite nette in crescita del 4,4% sul 2023, a 1,67 trilioni di yen, con un utile netto in aumento del 13,4% a 490,6 miliardi di yen.

Le vendite di Nintendo Switch si sono attestate a 15,7 milioni di unità, in calo del 12,6% rispetto ai 17,97 milioni di un anno fa, ma battendo leggermente le previsioni di febbraio (15,5 mln).

Il modello originale di Switch ha totalizzato 3,86 milioni di unità, la versione OLED ha toccato 9,32 milioni e la Switch Lite si è fermata a 2,52 milioni. In calo del 6,7% rispetto al 2023 le vendite di software, per un totale di 199,67 milioni.

In totale, Nintendo ha venduto 141,32 milioni di Switch dal lancio (il software ha toccato 1,23 miliardi di copie). Negli ultimi tre mesi fiscali, la console ha raggiunto 1,96 milioni di unità, mentre il software si è fermato a 35,72 milioni di copie.

Tra i giochi first party di maggior successo nell'anno fiscale troviamo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a 20,61 milioni di unità, Super Mario Bros. Wonder a 13,44 milioni, Mario Kart 8 Deluxe a 8,18 milioni e Nintendo Switch Sports a 3,51 milioni. Mario Kart 8 Deluxe è il gioco Switch più venduto di sempre con 61,97 milioni di unità dal lancio.

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct… — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) May 7, 2024

Nintendo ha confermato che annuncerà un successore di Nintendo Switch nel corso del prossimo anno finanziario (FY25) che, come sempre, terminerà a fine marzo 2025. A giugno ci sarà un nuovo Nintendo Direct incentrato sui giochi della seconda metà dell'anno solare; non si farà menzione della nuova console in quell'occasione. Per l'anno fiscale 2025 Nintendo si aspetta di vendere 13,5 milioni di console, un dato in calo del 14% sul FY24.