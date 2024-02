Switch: Nintendo alza le stime di vendita, ma il successore si avvicina

Nintendo ha aumentato le previsioni di vendita della console Switch per l'anno fiscale in corso. La casa nipponica ha alzato il target di 500 mila unità, da 15 a 15,5 milioni a fine marzo, sulla scia di una stagione natalizia migliore delle precedenti attese.

Switch, ormai al suo settimo anno di presenza sul mercato, continua quindi a stupire, sebbene le voci sull'arrivo di Switch 2 siano piuttosto insistenti. "Vogliamo mantenere lo slancio del business Switch" ha dichiarato il presidente Shuntaro Furukawa parlando de 2024.

La società ha venduto 13,74 milioni di console Switch nei primi nove mesi dell'anno fiscale, in calo dell'8% sullo stesso periodo dello scorso anno, mentre il software si è fermato a 163,95 milioni di unità, in calo del 4,7%.

Nell'ultimo trimestre la casa nipponica ha piazzato 6,9 milioni di Switch, così ripartite: 3,48 milioni di Switch OLED, 1,27 milioni di Switch Lite e 2,15 milioni di Switch "standard".

Il ciclo di vita di Switch è stato prolungato da una serie di successi come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, lanciato lo scorso maggio e che ha superato 20 milioni di copie vendute, e Super Mario Bros. Wonder, messo in vendita a ottobre e oggi vicino a 12 milioni di unità. Mario Kart 8 Deluxe ha superato quota 60 milioni di unità.

L'elenco di grandi titoli per Switch non è però terminato: Mario vs. Donkey Kong questo mese, Princess Peach: Showtime! il 22 marzo e Luigi's Mansion 2 HD questa estate saranno le hit dei mesi a venire. Inoltre, non bisogna dimenticare il remake di "Paper Mario: Il portale millenario" fissato genericamente per il 2024 e Metroid Prime 4, il cui arrivo però è ancora avvolto dal mistero.

La Switch, grazie ai vari modelli usciti, è seconda per numero di vendite - 139,36 milioni di unità complessive - al Nintendo DS (154,02 milioni), guardando solo in casa Nintendo; non va dimenticata PS2 a quota 155 milioni.

Quanto ai risultati economici, Nintendo ha registrato un fatturato nei primi nove mesi di 1.394,7 miliardi di yen, in miglioramento del 7,7%, con un utile netto di 408 miliardi di yen, un dato in crescita del 17,9%.