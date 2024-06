Gamescom 2024: Sony e Nintendo assenti, mentre Xbox conferma la sua partecipazione

PlayStation ha confermato a Eurogamer che neanche quest'anno parteciperà alla Gamescom. L'evento annuale in Germania (Colonia) è la convention gaming con il maggior numero di partecipanti e una data chiave nel calendario dei videogiochi, offrendo a sviluppatori e publisher l'opportunità di mostrare i loro prodotti.

Negli ultimi anni, Sony ha scelto di saltare l'evento, preferendo le sue presentazioni dedicate, come i PlayStation Showcase o gli State of Play, e questa tendenza si conferma nel 2024. Lo stesso vale per Nintendo, la quale diserterà la Gamescom 2024 come Sony e anch'essa si concentrerà sui propri eventi della linea Nintendo Direct.

Il mese scorso, Sony ha presentato alcune delle prossime novità per PlayStation in una trasmissione State of Play, come il remake di Silent Hill 2, lo shooter sci-fi 5v5 Concord e un nuovo titolo della serie Astro Bot. Negli ultimi giorni, invece, Nintendo ha usato un evento della serie Direct per presentare un nuovo capitolo di The Legend of Zelda in 2D, Mario & Luigi: Fraternauti e Metroid Prime 4: Beyond.

Nonostante le defezioni di Sony e Nintendo, Microsoft conferma che Xbox sarà presente alla Gamescom 2024, come ormai da tradizione per la casa di Redmond, che si dimostra sempre molto attiva sul piano della promozione e comunicazione nel periodo estivo.

Microsoft ha anche annunciato alcuni dei giochi che saranno presenti all'evento, si tratta di: Age of Mythology: Retold, Avowed, Ara: History Untold, Diablo IV: Vessel of Hatred, Diablo Immortal, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Towerborne e World of Warcraft: The War Within.