Assassin's Creed Shadows potrebbe supportare Animus Hub già al lancio

Stando a quanto riportato da GameFile, l'Animus Hub potrebbe essere già pronto al rilascio di Assassin's Creed Shadows previsto per il prossimo 15 novembre. L'idea non sarebbe molto distante da COD HQ, seppur alcune differenze in merito alla gestione dei contenuti pare ci siano.

Per chi non lo sapesse, l'Animus Hub è il nome definitivo con cui Ubisoft rilascerà il tanto discusso Assassin's Creed Infinity. Si tratta di un'applicazione che dovrebbe raccogliere tutti i capitoli del franchise e consentire ai giocatori di accedere alla storia al di fuori dell'Animus, ovvero quella che si svolge nell'età contemporanea.

L'Animus, infatti, è un macchinario che consente ai personaggi di rivivere gli eventi dei loro antenati, ricostruiti attraverso il DNA del soggetto. Di conseguenza, Animus Hub è un nome molto più azzeccato all'interno del contesto di Assassin's Creed.

Tuttavia, al momento non è ancora chiaro in che modo Ubisoft intenda sfruttare questo nuovo ecosistema. Il publisher ha già premesso che l'Animus Hub sarà la casa di tutti i futuri capitoli del franchise, ma non sappiamo se farà solo da "libreria virtuale" o aprirà a nuove esperienze.

Ad esempio, Ubisoft potrebbe pubblicare piccoli episodi ambientati nell'era contemporanea attraverso l'Animus Hub, magari come DLC gratuiti, ricollegandoli di volta in volta ai capitoli ambientati nel passato con cadenza annuale.

Ancora, l'Animus Hub potrebbe segnare il ritorno della modalità multiplayer abbandonata con Assassin's Creed Unity in favore delle missioni cooperative – a loro volta scomparse già con il capitolo immediatamente successivo, Syndicate. Insomma, senza dubbio un ecosistema dedicato al franchise di punta di Ubisoft apre a un ampio ventaglio di opportunità capaci di coinvolgere sia i fan storici che i nuovi giocatori.