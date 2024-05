Concord: il nuovo sparatutto PvP di Sony omaggia 'I Guardiani della Galassia' di James Gunn

Durante l'ultimo State of Play ha fatto la sua prima apparizione Concord, un peculiare sparatutto 5v5 in arrivo su PlayStation 5 e PC quest'estate. Il nuovo titolo di Firewalk Studios è un omaggio, dal punto di vista artistico, ai "Guardiani della Galassia" di James Gunn.

Per dare un contesto ai personaggi e offrire un primo sguardo all'universo di Concord, Sony ha rilasciato un episodio di quello che sarà sostanzialmente un serial in CGI portato avanti nel gioco insieme agli altri contenuti. Il publisher, infatti, ha promesso che ogni settimana arriverà un breve cortometraggio che approfondirà i personaggi e le narrazioni in corso.

Al lancio, saranno disponibili 16 personaggi facenti parte di un'organizzazione di mercenari denominata Freegunners, i quali viaggiano su una nave chiamata Northstar. Il gioco farà scontrare diversi gruppi di Freegunners in varie modalità e mappe.

Per quanto concerne il gameplay, Concord si presenta piuttosto interessante. Dal trailer è impossibile non notare la somiglianza con Overwatch, un pezzo grosso del genere. Tuttavia, il team di sviluppo ha spiegato che sarà necessario un po' di tempo per assimilare lo stile del gioco.

"Alcune abilità dei Freegunner sono pensate per le tattiche del momento, tra cui lanciare muri di fuoco, coltelli esplosivi o bombe di spazzatura. Altre, invece, possono avere un impatto duraturo sulla partita, come muri dispiegabili che possono bloccare intere linee di tiro, armi trappola esplosive, cupole antiproiettile, spore che forniscono velocità e altro ancora che persiste durante i round e i respawn".

Firewalk ha spiegato che Concord è influenzato dagli sparatutto strategici, nonostante visivamente sia più vicino a Overwatch, appunto. La beta sarà disponibile a luglio con accesso anticipato per chi preordinerà il gioco. Il rilascio, invece, è fissato per il prossimo 23 agosto in contemporanea per PC e PS5.