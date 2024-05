Astro Bot, la nuova esclusiva PS5 arriverà a settembre: ecco trailer e dettagli

Anche questa volta i rumor ci hanno 'azzeccato': nel 2024 daremo il bentornato ad Astro Bot su PS5. La serie che vede protagonista il piccolo robottino-mascotte di PlayStation tornerà con un nuovo gioco intitolato, semplicemente, 'Astro Bot', che riprende gli elementi più apprezzati del gameplay di Rescue Mission (2018) per proporre un'avventura spaziale "di dimensioni grandiose, la sua più grande fino ad oggi". Insomma, Team Asobi vuole fare sul serio.

Astro Bot debutterà su PS5 il prossimo 6 settembre

Lo avevamo ipotizzato parlandovi del nuovo appuntamento con lo State of Play, trasmesso la scorsa serata. Dopotutto, ci eravamo fidati delle parole di Jeff Grubb di Giant Bomb, che aveva 'profetizzato' il ritorno di Astro Bot nel 2024. Così sarà: la nuova avventura di Team Asobi verrà rilasciata il prossimo 6 settembre, in esclusiva per PlayStation 5.

Poche ore fa Sony ha diffuso il primo trailer e una valanga di dettagli sul primo titolo 'completo' di Astro Bot. "In questo nuovissimo gioco, esplorerete 6 galassie e oltre 80 livelli alla ricerca dell’equipaggio disperso di Astro", scrive Nicolas Doucet, Studio Director di Team Asobi.

"Reggetevi forte al vostro Dual Speeder e lanciatevi su ogni pianeta, ciascuno unico nel suo genere, da foreste lussureggianti, spiagge sabbiose, vulcani bollenti a luoghi più sorprendenti come una gigantesca clessidra o la chioma di un albero canterino!".

Per farsi strada in questo colorato e imprevedibile universo, il piccolo Astro potrà contare su 15 abilità uniche che, senza troppe sorprese, sfrutteranno appieno le funzionalità del DualSense. Aspettiamoci quindi un abbondante utilizzo del feedback aptico e dei grilletti adattivi del controller di PS5. "Insieme ai controlli migliorati di Astro, questi nuovi poteri portano l’esperienza in stile platform di Astro a nuovi livelli, pur rimanendo accessibili a tutti. Non vediamo l’ora che possiate provarli e farci sapere come vi sembrano", sottolinea Doucet.

Ci sarà tanta varietà anche tra i nemici che affronteremo, con 70 nuovi tipi di avversari e boss colossali. Asobi anticipa che Astro Bot, pur essendo di base un'esperienza accessibile a tutti, sarà "ricco di livelli 'muori e ritenta'" per sfidare anche i giocatori più esperti.

Spazio anche agli easter egg e ad altri graditi riferimenti alle varie IP PlayStation, come abbiamo già visto in Astro's Playroom al lancio dell'ultima home console di Sony. "Noi del Team Asobi crediamo nel divertimento continuo e nella gioia dei videogiochi. E con questo nuovo gioco Astro Bot, abbiamo investito tutto il nostro amore e le nostre capacità nell’intento di farvi perennemente sorridere, mentre correte, saltate, picchiate i nemici e trovate i tanti segreti e battute che abbiamo disseminato in giro [...]", conclude lo Studio Director di Asobi.

Prossimamente lo sviluppatore condividerà nuovi dettagli sulla sua nuova creazione. I pre-ordini di Astro Bot verranno inaugurati il 7 giugno, mentre l'uscita, vi ricordiamo, è prevista per il 6 settembre 2024 su PlayStation 5, in formato digitale e fisico.