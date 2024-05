Silent Hill 2 remake arriverà l'8 ottobre: al via i preordini già da oggi

Dopo lunghe attese e speculazioni, i fan di Silent Hill possono finalmente esultare. Konami e Bloober Team hanno annunciato ufficialmente che il remake di Silent Hill 2, uno dei giochi horror più acclamati di sempre, arriverà su PlayStation 5 e PC l'8 ottobre 2024. Lo sviluppatore Bloober Team, noto per i suoi titoli psicologici come Layers of Fear e The Medium, è stato incaricato di riportare in vita l'inquietante atmosfera di Silent Hill.



Trailer di lancio di Silent Hill 2 remake

Il remake promette di mantenere l'essenza del gioco originale, pur modernizzandone la grafica e le meccaniche. I corridoi familiari e le infermiere insanguinate faranno il loro ritorno, questa volta con un'illuminazione rinnovata e dettagli visivi migliorati. Gli sviluppatori hanno promesso che il remake amplierà le aree esplorabili, introdurrà una visuale in terza persona over-the-shoulder e aggiornerà il sistema di combattimento.

Il remake di Silent Hill 2 arriverà l'8 ottobre 2024

Una delle sfide più grandi per Bloober Team è stata quella di catturare l'essenza dell'orrore psicologico che ha reso Silent Hill 2 così iconico. Il co-fondatore dello studio, Piotr Babieno, ha spiegato che hanno cambiato completamente l'approccio tipico nella creazione di giochi horror, concentrandosi sulle meccaniche di gioco come principale veicolo per trasmettere la sensazione di terrore. L'obiettivo è stato di creare un'esperienza angosciante attraverso l'input del giocatore.



Gameplay trailer di 13 minuti di Silent Hill 2 remake

Il remake di Silent Hill 2 sarà un'esperienza fedele all'originale, con James Sunderland che si avventurerà nella nebbiosa Silent Hill alla ricerca della defunta moglie Mary. Tormentato dal senso di colpa e dal dolore, James si troverà ad affrontare orrori indicibili mentre scopre i segreti oscuri della città e della sua psiche. Per aggiungere ulteriore autenticità all'esperienza, Bloober Team ha utilizzato due attori per acquisire le movenze complete dei personaggi, Luke Roberts e Salóme Gunnarsdóttir, che interpretano rispettivamente James e Mary/Maria.

Oltre al remake, Konami ha anche annunciato che un adattamento cinematografico di Silent Hill 2, intitolato "Return to Silent Hill", è attualmente in lavorazione. I preordini di Silent Hill 2 remake sono già disponibili: trovate tutte le informazioni sulle diverse edizioni annunciate all'interno del sito ufficiale.