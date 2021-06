E3 2021, date e orari delle conferenze: come seguire tutti gli eventi

Questa settimana assisteremo al ritorno dell'Electronic Entertainment Expo, l'evento più importante dell'anno per quanto concerne il mondo dei videogiochi. Viste le difficoltà legate alla pandemia, l'E3 2021 abbraccia un format esclusivamente digitale e ci propone una serie di eventi - trasmessi in streaming - attraverso cui scopriremo tutte le principali novità videoludiche.

Protagonisti i grandi produttori dell'industria: da Xbox a Nintendo, passando per Ubisoft e Square Enix. Sì, quest'anno l'agenda delle conferenze è davvero affollata, ma abbiamo preparato un elenco con tutte le date e gli orari italiani degli eventi in programma.

NB : dove possibile, inseriremo i link e i player per seguire le livestream degli eventi.

Summer Game Fest

Il primo, grande appuntamento è quello del Summer Game Fest, ultima edizione dell'evento estivo organizzato e condotto da Geoff Keighley (The Game Awards). La livestream inaugurativa vedrà la partecipazione di numerosi publisher e sviluppatori, tra cui 2K, Activision, SEGA e Epic Games, così come gli stessi Xbox e Sony PlayStation.

Come promesso da Keighley, assisteremo alla presentazione di almeno "20 o 30 nuovi giochi". Il tutto sarà accompagnato da un'esibizione della band losangelina dei Weezer.

Quando? Giovedì 10 giugno, ore 20.00

Koch Media Primetime

Anche Koch Media terrà il suo evento livestream, in collaborazione con il Summer Game Fest. Sarà infatti Geoff Keighley l'ospite speciale del produttore tedesco: per l'occasione, Koch Media trasmetterà interviste agli sviluppatori, presentazioni di gameplay e ulteriori approfondimenti dedicati alle sue prossime IP. Il producer promette "un appuntamento imperdibile".

Per seguire l'evento potete cliccare sul seguente link.

Quando? Venerdì 11 giugno, ore 21.00

Ubisoft Forward

Come ogni anno, l'evento Ubisoft Forward mostrerà ai giocatori le prossime novità del publisher e sviluppatore francese. Occhi puntati su Far Cry 6, già presentato pochi giorni fa, ma anche su Rainbow Six Quarantine, atteso spin-off del popolare sparatutto in prima persona. Chissà, potremmo assistere al reveal di nuove IP o addirittura all'annuncio di un nuovo Assassin's Creed.

Quando? Sabato 12 giugno, ore 21.00

Xbox + Bethesda Showcase

Con ogni probabilità, l'evento più grande dell'E3 2021 è quello organizzato da Microsoft. Parliamo dello showcase che vedrà protagonisti sia Xbox che Bethesda, ultimo acquisto del colosso di Redmond. In un'unica conferenza assisteremo alla presentazione dei nuovi giochi destinati alle piattaforme Xbox e PC, così come alle novità preparate dallo sviluppatore di The Elder Scrolls e Fallout. Grande attesa per Halo Infinite e Starfield.

Potrete seguire la press conference in diretta sui canali Twitch e YouTube di Xbox.

Quando? Domenica 13 giugno, ore 19.00

PC Gaming Show

I giocatori da mouse e tastiera seguiranno con grande interesse il PC Gaming Show, puntuale come sempre, anche se sprovvisto di un orario - almeno per il momento. Come ogni anno, assisteremo alla presentazione di nuovi titoli destinati ai principali marketplace PC (Steam, Epic Games Store), tra grandi produzioni e gli indie dei "piccoli" sviluppatori.

Quando? Domenica 13 giugno

Square Enix Presents

Lo scorso marzo Square Enix ha tenuto un evento livestream dedicato ai suoi prossimi giochi. È stato il primo appuntamento di "Square Enix Presents", format che sarà adottato anche durante l'E3 2021 per presentare altre grandi novità. Life is Strange: True Colors potrebbe tornare con un'altra demo di gameplay, mentre si attendono ulteriori notizie su Forspoken.

Quando? Domenica 13 giugno, ore 21.15

Nintendo Direct

Il colosso di Kyoto ha programmato un nuovo Nintendo Direct nella finestra dell'E3 2021. Durante il prossimo appuntamento - organizzato, come sempre, in formato digitale - assisteremo al reveal dei nuovi giochi della Grande N e, stando alle ultime indiscrezioni, potremmo scoprire la tanto vociferata Switch Pro, versione "potenziata" dell'acclamata console ibrida. Intanto, noi incrociamo le dita per il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Quando? Domenica 13 giugno, ore 18.00

Steam Next Fest



Non si tratta di una vera e propria conferenza, bensì di una celebrazione dedicata ai prossimi giochi in arrivo su PC. Il Next Fest di Steam intratterrà i giocatori per un'intera settimana, lanciando le demo di centinaia di nuovi titoli e trasmettendo presentazioni e interviste in diretta con gli sviluppatori. Per seguire l'evento vi invitiamo a visitare il sito ufficiale.

Quando? Da mercoledì 16 a martedì 22 giugno

Electronic Arts: Battlefield, EA Play Live