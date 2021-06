Battlefield 6 verrà presentato il 9 giugno: la conferma di EA

L'annuncio era nell'aria, ecco dunque che arriva la conferma ufficiale di Electronic Arts: il nuovo capitolo di Battlefield sarà presentato tra pochi giorni. Per la precisione, è il 9 giugno il giorno scelto da EA e DICE per mostrare in azione l'ipotetico Battlefield 6, ultima iterazione della pluriacclamata serie sparatutto che debutterà sulle piattaforme next-gen e last-gen.

Battlefield: il reveal del nuovo capitolo è alle porte

Con un post pubblicato sui canali social di Battlefield, EA ha comunicato la data del reveal del nuovo episodio: 9 giugno. C'è anche un orario - 16.00 (ora italiana) - che suggerisce la pubblicazione di un trailer o di una presentazione più approfondita dedicata al gioco.

Non abbiamo altre informazioni, ma il publisher ha invitato gli utenti a iscriversi al canale YouTube di Battlefield, suggerendoci che il reveal avverrà su quella piattaforma.

Il breve teaser diffuso online riporta il semplice logo del gioco, privo di numerazione o di eventuali sottotitoli. Insomma, non è detto che il prossimo capitolo s'intitoli effettivamente "Battlefield 6". Stando alle ultime voci di corridoio, inoltre, il nuovo Battlefield potrebbe essere un soft reboot della serie, caratterizzato da un'ambientazione moderna.

Prima di arrivare all'annuncio ufficiale, Electronic Arts aveva anticipato alcuni dettagli sul nuovo titolo del franchise. Si era dunque parlato della distribuzione sulle principali piattaforme di gioco: il prossimo Battlefield non sbarcherà solo su PC e sulle console next-gen (PlayStation 5 e Xbox Series X/S), ma debutterà anche sulle piattaforme della scorsa generazione (PS4 e Xbox One). Come dichiarato da EA, lo sparatutto trarrà grandi benefici dal nuovo hardware di Sony e Microsoft, ma il suo arrivo sulle macchine last-gen sembra destabilizzare l'intera community.

Ne sapremo di più tra una settimana: non prendete impegni per il 9 giugno!