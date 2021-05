EA non rinuncia alla old-gen: Battlefield 6 anche su PS4 e Xbox One

Dall'ultimo report finanziario di Electronic Arts arrivano alcune anticipazioni sui nuovi giochi in sviluppo presso il produttore americano. A tal proposito, sembra che EA non sia ancora pronta ad accantonare le piattaforme di penultima generazione: console come PlayStation 4 e Xbox One continueranno ad accogliere i prossimi titoli del publisher, almeno fino al 2022. Tra questi c'è anche l'attesissimo Battlefield 6, che a quanto pare non sarà un'esclusiva next-gen.

Battlefield 6 sarà cross-gen: per EA non c'è da preoccuparsi

Nel comunicato relativo agli ultimi risultati finanziari, Electronic Arts ha confermato che le principali pubblicazioni previste per l'anno fiscale 2022 (tra l'aprile 2021 e il marzo 2022) saranno titoli cross-gen. In parole povere, sia PlayStation 4 che Xbox One accoglieranno gli stessi giochi in arrivo sulle più recenti PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Ciononostante, il CEO Andrew Wilson ha voluto chiarire che le versioni next-gen degli stessi titoli saranno "migliori" sulle piattaforme di ultima generazione. Con un riferimento specifico ai titoli sviluppati da EA Sports per il 2022, ad esempio, questi "sono progettati per le console di nuova generazione e includono FIFA, Madden NFL, NHL e PGA Tour".

Lo stesso Wilson ha poi confermato un dettaglio decisamente rilevante in merito a Battlefield 6. In controtendenza con le dichiarazioni della stessa EA - con cui si suggeriva una release esclusivamente next-gen -, il CEO della società ha dichiarato che il prossimo capitolo della serie arriverà anche sull'hardware di scorsa generazione.

Un evidente dietrofront, giustificato dalla decisione più che razionale di attingere ai 140 milioni di giocatori presenti su PlayStation 4 e Xbox One. Da questo punto di vista, Electronic Arts non ragiona in maniera tanto diversa da Activision: stando ai rumor, il publisher di Call of Duty ha intenzione di lanciare il prossimo episodio anche su old-gen.

In ogni caso, la notizia di un Battlefield 6 cross-gen non è stata accolta positivamente dalla community. Le polemiche espresse dai giocatori sui social hanno raggiunto Andy McNamara, direttore delle comunicazioni per le serie sparatutto di EA, che ha invitato gli utenti a mantenere la calma: "Vedo preoccupazioni per la notizia di oggi sulla natura cross-gen di Battlefield e vi chiederei gentilmente di aspettare ulteriori dettagli".

I am seeing concerns about the cross generation news today around Battlefield, and I would ask that you kindly wait for more details. Just because one thing is true doesn’t mean another can’t be. — Andy McNamara (@TheRealAndyMc) May 12, 2021

Considerando che Battlefield 6 non ha ancora visto alcun tipo di reveal ufficiale, è troppo presto per fasciarsi la testa. Del resto, lo stesso Andrew Wilson ha parlato delle opportunità offerte dall'hardware next-gen e dubitiamo che il team di EA DICE - responsabile dello sviluppo di Battlefield - non abbia già colto la palla al balzo.

Ne sapremo qualcosa in più con l'annuncio che svelerà l'aspetto - e, si spera, il gameplay - del nuovo sparatutto in prima persona. Probabilmente arriverà in concomitanza con l'E3 2021: in tal caso i giocatori dovranno pazientare ancora per un mese.