Battlefield 6 è già realtà: arriverà nel 2021 e sarà il più grande capitolo della serie

In occasione di un incontro con gli investitori, Electronic Arts ha praticamente confermato l'esistenza di Battlefield 6, prossima iterazione dello storico sparatutto in prima persona. Il nuovo capitolo sarebbe già in fase di test e, stando alle parole del publisher, sarà il più grande di sempre.

L'annuncio ufficiale sembra ormai imminente, ma dalle prime dichiarazioni possiamo farci un'idea riguardo le dimensioni di questo ambizioso progetto, curato ancora una volta da DICE.

EA: sei nuovi giochi in sviluppo, tra cui Battlefield 6

Le ultime notizie inerenti EA provengono dall'ultimo report finanziario della compagnia. Qui il CEO Andrew Wilson si è rivolto agli investitori commentando i risultati dell'ultimo trimestre e, cosa più importante, anticipando i piani dell'azienda per l'anno fiscale 2022.

A quanto pare il colosso statunitense sta lavorando a sei nuovi giochi per le console next-gen. Usciranno tra l'autunno 2021 e quello 2022 e includeranno, tra gli altri, un capitolo inedito della serie Need for Speed realizzato da Criterion Games (Need for Speed: Most Wanted). Ricordiamo, tra l'altro, che il racing game è tornato di recente nei negozi con Hot Pursuit Remastered.

L'altro franchise citato da Wilson è, per l'appunto, quello di Battlefield. Il manager australiano ha confermato che "DICE sta creando il nostro prossimo gioco di Battlefield con una scala mai vista prima. I progressi tecnici delle nuove console stanno consentendo al team di realizzare un autentico prodotto next-gen per il franchise". Il boss di Electronic Arts ci fa inoltre sapere che i primi test sullo sparatutto sono già stati avviati presso gli studi del developer svedese.

Grazie al suddetto report otteniamo anche una prima finestra di lancio per Battlefield 6: un generico 'holiday 2021', che sembra garantire la release entro la fine del prossimo anno.

Dopo la 'deludente' esperienza del più recente Battlefield V, la serie prodotta da DICE tornerà su PC e sulle console di nuova generazione per affrontare il rivale di Activision, un Call of Duty che, a giudicare dal primo incontro con Black Ops Cold War, appare più in forma che mai.