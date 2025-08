Addio NATO, benvenuta PAX ARMATA: tutto quello che devi sapere su Battlefield 6

Electronic Arts e Battlefield Studios hanno finalmente svelato in modo ufficiale Battlefield 6, fissando la data d'uscita per il prossimo 10 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il nuovo capitolo della celebre serie di sparatutto in prima persona rappresenta la più grande produzione mai realizzata per il franchise e dovrà inevitabilmente riscattare un'IP che, negli ultimi anni, ha deluso i fan.

Tra le principali novità spicca il ritorno della campagna single player, che ci porterà nel 2027, in un mondo segnato dalla rottura geopolitica in seguito all'assassinio di una figura internazionale di spicco. La crisi globale vede l'uscita di diversi paesi europei dalla NATO, lasciando gli Stati Uniti e i loro alleati in una posizione fragile. A intervenire in questo vuoto di potere è PAX ARMATA, una corporazione militare privata con risorse illimitate e tecnologie avanzate, decisa a imporsi con la forza.

Il comparto multigiocatore, vero cuore pulsante del franchise, si arricchisce con nuove modalità e nove mappe ambientate in scenari diversificati come Egitto, Gibilterra, Tagikistan e le strade di New York. Tra le modalità confermate ci sono le classiche Conquista, Breakthrough e Corsa, oltre alla nuova Escalation e alle opzioni più tradizionali come Deathmatch a squadre, Dominio e King of the Hill.

Il ritorno del sistema di classi (Assalto, Ricognitore, Supporto e Ingegnere) garantirà una struttura tattica familiare ai veterani, ma aggiornata nelle abilità e negli equipaggiamenti. Debutta anche il Kinesthetic Combat System, una tecnologia che punta a migliorare la mobilità del personaggio e introduce nuove opzioni di movimento, come il trascinamento del compagno prima della rianimazione, che aprono a un approccio più tattico e studiato.

Confermato anche il ritorno Battlefield Portal, la modalità che consente ai giocatori di personalizzare le proprie esperienze di gioco e rivivere le ambientazioni dei capitoli precedenti. In questa edizione sarà ulteriormente potenziata, con strumenti più avanzati per creare partite personalizzate, sfruttando contenuti vecchi e nuovi.

La fase di beta testing sarà articolata in due sessioni pubbliche, accessibili a tutti senza la necessità di effettuare il preordine, il quale fornirà invece l'accesso anticipato alcuni giorni prima rispetto alla data ufficiale di lancio. I test si terranno il 9-10 agosto e dal 14 al 17 agosto, con la seconda finestra che si estenderà fino alla domenica, così da garantire più tempo agli utenti per provare il titolo.

Dal punto di vista tecnico, come di consueto, Battlefield 6 punta su un impatto visivo di spessore. Lo sviluppo si è concentrato maggiormente, rispetto ai progetti più recenti, sulla distruzione ambientale e sulla natura dinamica delle mappe. Stando a quanto riportato dagli sviluppatori, ogni mappa offrirà nuovi elementi tattici e sarà profondamente influenzata dall'andamento della partita.

In una serie di botta e risposta con alcune testate internazionali, Zampella ha toccato anche l'argomento delle console portatili e handheld PC. Innanzitutto, ha confermato a Eurogamer che il titolo non arriverà su Nintendo Switch 2: ha chiarito che al momento il team è concentrato su console domestiche e PC, ovvero le piattaforme preferite dal pubblico di Battlefield.

A tal proposito, EA ha condiviso anche i requisiti per PC che, in realtà, non appaiono neanche così esigenti. I requisiti minimi prevedono un processore Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600 abbinato a una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5600 XT o Intel Arc A380. Tuttavia, in questo caso, si punta a una risoluzione di 1080p a 30 fps, un'esperienza forse troppo limitante per uno sparatutto.

I requisiti raccomandati, invece, appaiono piuttosto accessibili. Va comunque sottolineato che per raggiungere le prestazioni indicate, bisogna affidarsi alle tecnologie di upscaling come DLSS, FSR o XeSS. Ad ogni modo, gli sviluppatori suggeriscono un processore Intel Core i7-10700 o AMD Ryzen 7 3700X abbinato a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 6700 XT o Intel Arc B580. In questo caso, con upscaling "Bilanciato" è possibile giocare con una risoluzione di 1440p a 60 fps con dettagli alti. In alternativa, con configurazione "Performance", è possibile superare gli 80 fps con risoluzione di 1080p e dettagli bassi.

In tutti i casi, saranno necessari 16 GB di memoria RAM e 75 GB di spazio libero. Curioso il fatto che, nel caso dei requisiti minimi, Battlefield 6 non richieda l'uso di un SSD, ma si accontenti di un tradizionale e ormai desueto hard disk magnetico.

Discorso un po' diverso, invece, per ciò che riguarda Steam Deck e sistemi similari. La console di Valve non sarà supportata, apparentemente non per ragioni hardware, ma per l'incompatibilità del sistema anti-cheat con Linux e quindi Steam OS. Non a caso, Zampella, in un'intervista a PC Games ha confermato che sarà compatibile con alcuni handheld. Tuttavia, ha anche sottolineato che non rappresenterà un'esperienza ideale per approcciarsi al gioco.

In conclusione, Battlefield 6 si presenta come un progetto decisamente ambizioso e carico di responsabilità. Per l'occasione, Electronic Arts ha impiegato il team più grande che il franchise abbia mai visto. Le premesse sono ottime e sembrano voler riportare la serie ai fasti di Battlefield 3 e 4.

Difficile dire se Battlefield 6 riuscirà nell'impresa, ma ormai sappiamo che avere una risposta non richiederà una lunga attesa. L'appuntamento, come anticipato, è fissato al prossimo 10 ottobre, data in cui sapremo il destino dell'FPS più rappresentativo di Electronic Arts.