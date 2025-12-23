Cronos: The New Dawn diventa più accessibile, introdotta una
Cronos: The New Dawn riceverà all'inizio del 2026 una nuova modalità facile chiamata Temporal Diver. Pensata per chi preferisce un'esperienza più narrativa, ridurrà la difficoltà del survival horror di Bloober Teamdi Francesco Messina pubblicata il 23 Dicembre 2025, alle 14:31 nel canale Videogames
Bloober Team continua a supportare Cronos: The New Dawn con nuovi aggiornamenti pensati per ampliare il pubblico del suo survival horror. Dopo unaccoglienza positiva ma meno travolgente rispetto al remake di Silent Hill 2, il titolo ha comunque raggiunto un traguardo importante: oltre 500.000 copie vendute. Un risultato che ha spinto lo studio a introdurre una nuova modalità di difficoltà pensata per chi desidera vivere lesperienza in modo più accessibile.
Annunciata per linizio del 2026, la nuova modalità si chiamerà Temporal Diver e sarà, a tutti gli effetti, una "easy mode". Lobiettivo è chiaro: permettere ai giocatori di concentrarsi maggiormente sulla storia e sullatmosfera del gioco, riducendo la frustrazione legata ai combattimenti e alle meccaniche più punitive tipiche del genere survival horror.
Lannuncio è arrivato tramite un trailer volutamente ironico, in cui un Traveler intercetta le "lamentele" di chi vorrebbe esplorare luniverso narrativo di Cronos: The New Dawn senza doversi scontrare continuamente con difficoltà elevate. Sebbene Bloober Team non abbia ancora svelato nel dettaglio le modifiche apportate dal nuovo livello di difficoltà, è lecito aspettarsi nemici meno aggressivi, risorse più abbondanti e un bilanciamento generale pensato per rendere lavanzamento più fluido.
Cronos: The New Dawn, la scelta dell'introduzione di un'easy mode con l'ultimo aggiornamento
La scelta di introdurre una modalità più semplice riflette una tendenza sempre più diffusa nellindustria: offrire esperienze personalizzabili, capaci di adattarsi a diverse tipologie di giocatori. Non tutti, infatti, cercano una sfida estrema; molti sono attratti soprattutto dallambientazione, dalla trama e dalla costruzione del mondo di gioco.
In Cronos: The New Dawn, i giocatori vestono i panni di un Traveler incaricato di viaggiare nel passato per recuperare le essenze di individui chiave e trasportarle nel presente, un futuro decadente dominato da mostri e rovine. Latmosfera cupa e il gameplay richiamano chiaramente classici come Resident Evil e Dead Space, pur mantenendo una propria identità, grazie a una narrativa più introspettiva e a unambientazione fortemente caratterizzata.
Il gioco è attualmente disponibile su Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch 2, garantendo una diffusione ampia su piattaforme di nuova generazione. Larrivo della modalità Temporal Diver potrebbe rappresentare unottima occasione per attirare nuovi giocatori o convincere chi aveva abbandonato il titolo a dargli una seconda possibilità.
Ma capisco che le vendite non siano andate troppo bene, e che stiano cercando di attrarre un pubblico più casual per un titolo che di casual ha ben poco (spoiler: non funzionerà
Per quanto mi riguarda, è stata un'esperienza strana: gameplay solido con una storia che poteva essere un po' più sviluppata, ma se tanto mi dà tanto, forse è meglio che si siano tenuti sul vago per certi aspetti che si potrebbero definire, così a naso, controversi...
