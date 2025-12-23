Eldegarde: l'action RPG firmato dagli ex sviluppatori di WoW sta per uscire dall'Early Access

Eldegarde uscirà dall'accesso anticipato a breve: la versione 1.0 del gioco sta per arrivare su Steam proponendo agli utenti un gameplay ricco di contenuti con elemneti PvP e PvE

Disponibile da tempo in accesso anticipato, Eldegarde si prepara al debutto ufficiale su Steam con la versione 1.0. Il progetto è firmato da Notorious Studios, startup specializzata nel settore dei videogiochi, fondata da ex sviluppatori di World of Warcraft.

Il titolo (noto in precedenza con il nome di Legacy: Steel and Sorcery) è un gioco di ruolo d'azione e combattimento PvPvE ambientato in un classico mondo fantasy ricco di vaste zone esterne e con la possibilità di scegliere tra diverse classi (Guerriero, Ladro o Mago).

Si tratta di un titolo promettente che, nella sua versione ad accesso anticipato, ha già raccolto buone recensioni da parte degli utenti di Steam e che punta ora a ritagliarsi uno spazio ancora maggiore sul mercato.

Sviluppato con i feedback degli utenti

La versione 1.0 di Eldegarde è frutto di un lungo lavoro di sviluppo e ottimizzazione (che continuerà nel corso del prossimo futuro). La versione Early Access, infatti, è stata rilasciata lo scorso febbraio. Il gioco è cambiato, nel frattempo, seguendo soprattutto i feedback degli utenti.

Chris Kaleiki, fondatore di Notorious Studios, ha, infatti, sottolineato questa trasformazione: "L'accesso anticipato è stato un'esperienza incredibilmente utile e gratificante, che ci ha permesso di plasmare e perfezionare il nostro gioco insieme alla nostra community dedicata. Inizialmente come un gioco PvPvE hardcore, col tempo abbiamo capito che i giocatori volevano anche un'esperienza PvE, qualcosa di simile a un 'mini-MMO', se vogliamo. Eldegarde è indicativo di questo impegno; è il nome del mondo di gioco, che ora offre una varietà di esperienze tra cui PvE, arene PvP, un hub sociale e un dungeon PvE, pronto ad accogliere giocatori nuovi e di ritorno."

Il gioco è disponibile su Steam (per il momento senza supporto all'italiano) ed è acquistabile con un prezzo ridotto a 19,99 euro (con la promo che termina il 5 gennaio). Ci sono anche vari bundle con contenuti aggiuntivi che consentono di vivere un'esperienza più completa.

Il trailer di lancio

In attesa del debutto ufficiale, è stato appena rilasciato il trailer di lancio del gioco che mostra diverse sequenze di gameplay.