Nintendo Switch 2: in arrivo cartucce più piccole per rilanciare il formato fisico

Nintendo Switch 2 potrebbe presto adottare cartucce da 16 e 32 GB, offrendo un'alternativa più economica alle attuali da 64 GB e alle Game-Key Card. La novità potrebbe favorire il ritorno dei giochi fisici, anche se problemi di produzione e storage restano un'incognita

Il lancio di Nintendo Switch 2 ha acceso un acceso dibattito tra appassionati ed editori, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei supporti fisici. Molti utenti si sono trovati di fronte a confezioni tradizionali che, anziché contenere una cartuccia completa, includevano semplicemente un codice per il download digitale. In altri casi, alcuni titoli hanno rinunciato del tutto a un'edizione fisica, alimentando la frustrazione di chi colleziona giochi su cartuccia.

Alla base del problema c'è l'attuale offerta di supporti fisici per Switch 2. Nintendo mette a disposizione cartucce da 64 GB, considerate molto costose per gli editori, e le cosiddette Game-Key Card, che non contengono il gioco ma rimandano all'eShop per il download. Questa soluzione, sebbene riduca i costi di produzione, va contro l'idea stessa di possedere un gioco fisico e richiede comunque spazio di archiviazione sulla console.

Negli ultimi giorni, tuttavia, sono emerse indiscrezioni che potrebbero cambiare lo scenario. Secondo alcune fonti del settore, Nintendo starebbe preparando cartucce di capacità inferiore, probabilmente da 16 GB e 32 GB. Questi nuovi formati rappresenterebbero un compromesso interessante: meno costosi delle cartucce da 64 GB, ma sufficienti per ospitare molti giochi senza ricorrere a download aggiuntivi.

Nintendo Switch 2 l'introduzione di cartucce più "piccole"

A rafforzare questa ipotesi è stata una dichiarazione iniziale di Inin Games, publisher di R-Type Dimensions III. L'azienda aveva affermato che una versione fisica del gioco sarebbe stata possibile proprio grazie alla disponibilità di cartucce di minore capacità. Successivamente, il riferimento esplicito è stato rimosso, lasciando spazio a una spiegazione più generica legata all'aumento dei costi di produzione.

Nonostante ciò, il segnale resta significativo. L'introduzione di cartucce più piccole potrebbe incentivare molti editori a tornare al formato fisico tradizionale, riducendo la dipendenza dai download digitali e migliorando la percezione del valore del prodotto da parte dei consumatori.

Resta però un'incognita importante: la possibile crisi legata allo storage. La disponibilità di memoria flash e i costi di produzione potrebbero rallentare l'adozione su larga scala di questi nuovi supporti, influenzando anche i tempi di produzione dei giochi.